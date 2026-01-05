Comisia Europeană rambursează României aproape 1 miliard euro pentru plățile în avans către fermieri/ Banii au fost încasați astăzi de statul român și urmează să fie virați fermierilor

Comisia Europeană a rambursat României aproape 1 miliard de euro, pentru plățile în avans către fermieri.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

România a încasat astăzi, 5 ianuarie 2026, suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Valoarea rambursărilor în perioada 2025–2026 se ridică la 4,08 miliarde euro

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Barbu, într-un comunicat.

În urma rambursării încasate astăzi, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde euro, incluzând toate defalcările pe fonduri europene gestionate de România, precizează MADR.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, dă asigurări fermierilor că va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul care li se cuvine.