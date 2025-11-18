Proprietarul unei ferme zootehnice din comuna brăileană Vişani a fost amendat cu 26.000 de lei de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila, pentru mai multe nereguli de mediu constatate în urma unui control, a informat, marţi, instituţia, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, ferma, care deţine aproximativ 200 de capete bovine, funcţiona fără act de reglementare emis de autoritatea competentă.

De asemenea, “gunoiul de grajd era depozitat direct pe sol, fără platformă impermeabilizată”, iar sursa subterană de apă utilizată nu era autorizată de Administraţia Naţională “Apele Române”.

“Pentru neconformităţile constatate, titularul activităţii a fost sancţionat contravenţional cu amenzi în valoare totală de 26.000 lei, astfel: 6.000 lei, conform OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 15.000 lei, conform Legii apelor nr. 107/1996; 5.000 lei, conform OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Totodată, au fost stabilite măsuri de remediere şi intrare în legalitate, în vederea prevenirii poluării factorilor de mediu”, a transmis Garda de Mediu Brăila. AGERPRES / (AS – redactor: Ecaterina Ignat, editor: Marius Frăţilă)