Regiunea Conegliano Valdobbiadene din nordul Italiei atrage tot mai mult atenția pentru vinurile sale spumante de calitate, considerate de specialiști comparabile cu unele dintre cele mai bune din lume. Diferența vine din producția artizanală, terroir-ul unic și revenirea la metode tradiționale, într-o zonă încă puțin explorată de turismul de masă, potrivit foodandwine.

Și totuși, Prosecco rămâne adesea ignorat în restaurantele de top. „Dacă mergi într-un restaurant cu trei stele Michelin din Italia, lista de vinuri are zece pagini de Champagne și nici măcar una de Prosecco”, spune Primo Franco.

De peste 40 de ani, acesta încearcă să schimbe această percepție. La crama Nino Franco, produce vinuri care nu au nimic în comun cu imaginea clasică a Prosecco-ului folosit în spritz: complexe, elegante și capabile să stea pe aceeași masă cu spumantele premium.

Un exemplu este vinul său Grave di Stecca, un Prosecco complex și floral, vândut la aproximativ 55 de dolari sticla — departe de imaginea clasică a unui vin pentru spritz. „Oamenii spun: conduc un Ferrari. Eu spun: conduc Grave di Stecca”, afirmă producătorul.

O regiune spectaculoasă, încă sub radar

Zona Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore este inclusă în patrimoniul UNESCO, dar rămâne surprinzător de puțin aglomerată. Dealuri abrupte, vii dramatice și crame de familie definesc peisajul, într-un contrast puternic cu zonele industriale de producție.

Spre deosebire de Venice, aflat în apropiere, aici ritmul este lent, iar accentul cade pe calitate, nu pe volum.

În ultimii ani, tot mai mulți producători s-au întors acasă pentru a dezvolta mici afaceri de familie. Este și cazul lui Sebastiano Ricci, care a renunțat la o carieră în New York pentru a reveni în regiune și a produce vin în cantități limitate, inspirat de ritmul naturii.

De ce Prosecco Superiore nu are nimic în comun cu varianta de supermarket

Diferența începe chiar din vie.

Majoritatea Prosecco-ului de bază provine din zone de câmpie, unde viile sunt mecanizate și produc milioane de sticle anual. Vinurile sunt corecte, dar rareori memorabile.

În schimb, Prosecco Superiore din Conegliano Valdobbiadene este produs pe dealuri abrupte, unde fiecare rând de viță este lucrat manual. Rezultatul: vinuri mai expresive, mai complexe și mult mai legate de locul din care provin.

Dacă privești aceste pante terasate și apoi câmpiile uniforme de dincolo de râul Piave, diferența devine evidentă.

Vinuri naturale și o mică „revoluție” în sticlă

Tot mai multe crame din zonă adoptă metode tradiționale și intervenții minime. La L’Antica Quercia, de exemplu, vinurile sunt produse fără drojdii industriale și cu foarte puțini aditivi.

„Facem vin, nu băuturi industriale”, spune Claudio Francavilla.

Un rol important îl joacă și stilul „col fondo” — un Prosecco tradițional, ușor tulbure, în care fermentația are loc direct în sticlă. Mult timp ignorat, acest stil este astăzi redescoperit, mai ales de iubitorii de vinuri naturale.

Producători precum Ca’ dei Zago îl exportă deja în piețe precum SUA sau Japonia, semn că interesul pentru aceste vinuri este în creștere.

Totul se reduce la un lucru: pământul

În final, diferența nu stă doar în tehnică, ci în terroir.

În zone precum Cartizze, terenurile sunt fragmentate între zeci de producători, iar fiecare parcelă poate da un vin diferit. „Terenul nu poate fi mutat”, spune Franco Adami. „Clima și oamenii contează, dar pământul este cel care face diferența.”

Această diversitate face ca fiecare sticlă să spună o poveste diferită — de la un deal la altul, uneori chiar de la o parcelă la alta.

Prosecco-ul din Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore demonstrează că această categorie poate fi mult mai mult decât un vin ușor și accesibil.

Între producția artizanală, metodele tradiționale și accentul pe terroir, această regiune își construiește treptat un loc printre cele mai interesante zone de vinuri spumante din lume.