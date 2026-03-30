30 mart. 2026, Articole / Reportaje
Fără alcool pentru copii/ Germania elimină legea care permitea minorilor de 14 și 15 ani să bea sub supravegherea părinților
foto: feral-drinks.com
Cuprins
  1. Schimbarea unei tradiții din 1952
  2. Protecția tinerilor prin prevenirea dependenței de alcool
  3. Calendarul implementării

Germania se pregătește să abroge o reglementare veche de peste șapte decenii care le permitea adolescenților de 14 și 15 ani să consume legal băuturi alcoolice în prezența părinților, transmite DPA, transmite Agerpres.

Noua inițiativă legislativă vizează înăsprirea regulilor într-o țară cunoscută pentru politicile sale tradițional permisive în privința alcoolului.

Schimbarea unei tradiții din 1952

Conform proiectului de lege, minorii nu vor mai avea voie să consume bere sau vin, chiar dacă se află sub supravegherea directă a tutorilor legali. Această excepție, introdusă în legislația germană încă din anul 1952, este considerată acum depășită și periculoasă de către autoritățile sanitare.

Deși vărsta legală pentru cumpărarea și consumul de bere sau vin rămâne stabilită la 16 ani, eliminarea portiței legale pentru cei de 14-15 ani vine ca urmare a solicitărilor făcute de miniștrii sănătății din toate landurile germane, care avertizează asupra riscului ridicat de dependență la vârste fragede.

Protecția tinerilor prin prevenirea dependenței de alcool

Ministrul Tineretului, Karin Prien, a integrat această modificare în noul proiect de lege privind bunăstarea copiilor și tinerilor. Argumentul principal al Guvernului Federal este că permisiunea actuală subminează eforturile de prevenție și contrazice strategiile naționale de combatere a abuzului de substanțe.

„Excepția care permite consumul sau achiziționarea de băuturi alcoolice de către tinerii de 14 și 15 ani însoțiți de o persoană cu răspundere părintească va fi eliminată”, se stipulează clar în document.

Calendarul implementării

Proiectul de lege intră acum într-o etapă de consultări cu experții din asociațiile industriale și va avea nevoie de votul favorabil al Cabinetului, precum și al ambelor camere ale Parlamentului german. Deși direcția este clară, autoritățile nu au stabilit încă o dată exactă pentru intrarea în vigoare a noilor restricții.

Prin această măsură, Germania face un pas important către alinierea la standardele europene mai stricte, punând siguranța sănătății publice deasupra unor obiceiuri sociale istorice.

