Expert în metabolism: „90% dintre diete eșuează pentru că nu înțeleg esența. Nu totul se reduce la mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult”

Profesor de educație fizică și promotor al unui stil de viață sănătos, Claudio Nieto, avertizează că majoritatea dietelor eșuează pentru că abordează greșit problema — se concentrează doar pe restricție, fără a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în corpul și în mintea noastră, scrie La Vanguardia.

Dietele care creează mai multă anxietate decât rezultate

Oricine a ținut o dietă fără să-și schimbe stilul de viață știe cât de dificil este. Restricțiile alimentare excesive duc, de obicei, la frustrare și anxietate, iar așteptările nerealiste și dependența emoțională de mâncare pot duce la rezultate și mai proaste.

Nieto explică unde greșesc dietele hipocalorice: „Aceste regimuri îi fac pe oameni să renunțe, și în plus, pot deveni periculoase dacă sunt menținute pe termen lung.”

„Nu totul se reduce la mănâncă mai puțin și mișcă-te mai mult”

„Mulți oameni nu înțeleg ce se întâmplă cu adevărat în interiorul lor”, spune Nieto. „Ei cred că totul se rezumă la: mănâncă mai puțin, fă mai mult sport, dormi mai devreme, nu te stresa, nu te certa cu partenerul. Sunt lucruri corecte, dar nu sunt suficiente dacă nu înțelegem cum reacționează propriul nostru organism.”

El avertizează și asupra pericolului de a urma sfaturi de la influenceri fără pregătire medicală: „Oamenii caută o rețetă rapidă: Ce dietă să țin? Ce trebuie să mănânc? Dar nu totul înseamnă calorii. Da, fără deficit caloric nu pierzi grăsime, dar reducerea problemei la doar asta e o mare greșeală.”

De ce 90% dintre diete eșuează

Nieto subliniază că majoritatea dietelor sunt dezechilibrate și nu oferă corpului micronutrienții esențiali: vitamine (precum vitamina C) sau minerale și acizi grași omega-3, absolut necesari pentru o funcționare corectă.

„Dacă acestea lipsesc, lucrurile vor merge prost, pe termen scurt și pe termen lung. De aceea 90% dintre diete eșuează: sunt prost gândite și nu sunt adaptate persoanei.”

Corpul tău nu te sabotează — încearcă să te protejeze

Nieto atrage atenția și asupra celor care se bazează doar pe voință: „Voința singură nu este suficientă. Iar atunci când corpul reacționează, noi dăm vina pe noi înșine.”

Problema, spune el, este gândirea pe termen scurt: „Dacă începi să creezi un deficit caloric voluntar, îl poți menține o vreme. Întrebarea e: cât timp? Dacă mănânci doar salată și piept de pui zi de zi, ți se va face foame. Corpul tău nu te trădează, ci încearcă să te ajute să supraviețuiești. Devii mai lent, mai înfrigurat, mai obosit — este pur și simplu un mecanism de supraviețuire.”„Efectul yo-yo sau ‘efectul de revenire’ nu e altceva decât corpul tău care încearcă să se salveze.”

„Deficitul caloric nu e scopul, e consecința”

Nieto concluzionează: „Dacă pierderea în greutate se face greșit, într-un mod nesănătos, lucrurile vor merge prost. Nu știu când, dar se vor strica.”

El insistă că reducerea caloriilor trebuie să fie rezultatul unui proces echilibrat, nu punctul de pornire: „Să o faci corect înseamnă să ajungi natural la un deficit, nu să-l impui artificial de la început.” Slăbirea sănătoasă, concluzionează specialistul, nu înseamnă doar numărat calorii, ci înțelegerea metabolismului, a nevoilor corpului și a echilibrului mental. Fără o schimbare reală de stil de viață, orice dietă este doar o soluție temporară — și, inevitabil, un eșec anunțat.