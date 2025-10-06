Fitness Video

VIDEO | „Chiar încep de luni”: Exerciții simple pe care le poți face din sufrageria ta, cu „zero” echipament 

Ingrid Georgescu 6 octombrie 0 comentarii
exercitii-simple-pe-care-le-poti-face-din-sufrageria-ta-cu-zero-echipament foto: g4food.ro

Un stil de viață sănătos se construiește pas cu pas, iar mișcarea este la fel de importantă ca alimentația. În cel de-al doilea episod al seriei „Chiar încep de luni”, G4Food propune un antrenament care demonstrează că nu ai nevoie de sală sau aparate sofisticate pentru a rămâne activ.

Sica Burcin, instructor certificat de fitness, prezintă câteva exerciții ușor de integrat în rutina zilnică, chiar din sufrageria casei tale, cu zero echipament. Programul este conceput pentru a lucra întregul corp și se potrivește oricui – de la începători la cei care caută o modalitate rapidă de a-și menține tonusul fizic.

Sănătatea nu înseamnă doar ce pui în farfurie, ci și cum îți menții corpul în mișcare.

, , , ,

By Ingrid Georgescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *