Eurodeputatul Dan Motreanu, responsabil al Grupului PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, confirmă, într-o postare în social media, conținutul acordului provizoriu negociat, așa cum a fost el prezentat mass media, subliniind că a reușit să obțină proceduri mai simple pentru agricultorii români și sume mai mari de bani pentru dezvoltarea firmelor lor, în cadrul recentelor negocieri din Parlamentul European.

Asfel, principalele măsuri au fost negociate de Dan Motreanu, desemnat de PPE negociator pentru simplicarea PAC, care vin în sprijinul fermierilor, sunt:

Efectuarea unui singur control la fața locului, pe an, pentru fiecare exploatație.

Am aprobat creșterea sprijinului pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor.

Am prevăzut posibilitatea finanțării achiziției de bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin pilonul II.

Fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale.

Acordul prevede posibilitatea recunoașterii fermelor certificate ecologic sau în conversie cu respectarea automată a anumitor condiționalități în materie de mediu și climă.

Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000.

Fermele sub 30 de hectare vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturii.

În ceea ce privește pășunile permanente, statele membre vor putea alege să păstreze statutul terenurilor clasificate drept arabile, chiar dacă acestea au fost utilizate ca pășuni pe termen lung. Acest lucru permite fermierilor cu pășuni cu rotație lungă, de peste cinci ani, să evite reclasificarea terenului.

Potrivit lui Motreanu, măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.