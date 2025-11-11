UPDATE

Parlamentul European începe astăzi (miercuri) dezbaterea bugetului multianual UE, mai precis arhitectura şi guvernanţa noului buget 2028-2034, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Într-o scrisoare adresată președintei Parlamentului European, Roberta Metsola și Primului Ministru al Danemarcei, Mette Fredriksen, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rezumă modificările aduse propunerii inițiale a Comisiei:

„Actualul buget al UE a fost conceput pentru o lume care nu mai există. Cerințele pentru acțiunea UE sunt mai mari ca niciodată, iar dimensiunea bugetului UE trebuie să fie proporțională cu responsabilitățile în creștere ale Uniunii. Totuși, resursele sunt limitate. Bugetele naționale sunt deja sub presiune și nu pot face față singure provocărilor transfrontaliere. Împrumutul comun care sprijină NextGenerationEU va necesita rambursare în anii următori. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus în iulie un buget ambițios al UE pentru o Europă ambițioasă, oferind Europei mijloacele de a răspunde unei lumi în evoluție rapidă și de a transforma ambițiile comune în acțiuni concrete. Acest buget dinamic pe termen lung, potrivit pentru viitor, ne va permite să obținem mai mult pentru fiecare euro investit în buget. Pe măsură ce schimbările globale se intensifică, politicile UE sunt din ce în ce mai interconectate. Prin urmare, este esențial să favorizăm sinergiile pentru a maximiza impactul cheltuielilor UE.

La patru luni după ce Comisia a prezentat propunerea pentru CFM 2028-2034, am ascultat punctele de vedere exprimate de toate părțile, în special cu privire la rolul regiunilor și nevoia de continuitate a investițiilor în regiuni, preocupările privind viitorul Politicii Agricole Comune și necesitatea unei guvernanțe consolidate, care să implice Parlamentul European și Consiliul.

Continuarea principiului parteneriatului de astăzi, a guvernanței multi-nivel și a dimensiunii regionale asigură că Planurile sunt concepute și implementate de toate regiunile și în beneficiul tuturor regiunilor, în conformitate cu regulile instituționale respective și organizarea teritorială a fiecărui stat membru. Un “control de regionalitate” poate fi introdus pentru a garanta în continuare implicarea deplină a autorităților regionale în pregătirea, implementarea și evaluarea Planurilor, precum și un drept clar pentru autoritățile regionale de a face schimb direct cu Comisia. De asemenea, reafirmăm cu fermitate că fiecare stat membru se va organiza în conformitate cu propria sa configurație instituțională și teritorială în ceea ce privește funcția de coordonare a Planurilor.

Pe lângă alocarea minimă deja prevăzută pentru regiunile mai puțin dezvoltate, măsuri de protecție specifice pot fi, de asemenea, luate în considerare pentru a asigura continuitatea investițiilor în regiunile în tranziție și în cele mai dezvoltate, ținând cont de nevoile și provocările lor specifice.

Politica Agricolă Comună rămâne definită prin obiective comune la nivel UE și cerințe de politică comune pentru a garanta condiții de concurență echitabile. Pentru a consolida identitatea și a proteja caracterul comun al Politicii Agricole Comune, anumite dispoziții consacrate în Regulamentul privind Planurile Naționale și Regionale de Parteneriat (Regulamentul NRPP) ar putea fi integrate în regulamentul sectorial privind Politica Agricolă Comună, împreună cu un set de definiții pentru a asigura coerența politicii, menținând în același timp beneficiile programării integrate și setului comun de reguli din cadrul Regulamentului NRPP. În plus, o țintă care să asigure continuitatea investițiilor în zonele rurale – “o țintă rurală” – ar putea fi introdusă, de asemenea, pentru a garanta finanțarea acestor teritorii care contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială a zonelor rurale. Implicarea autorităților regionale, așa cum este explicat mai sus, va păstra rolul bine stabilit al regiunilor în implementarea PAC.

Propunerea respectă echilibrul instituțional al Uniunii stabilit prin Tratate și sporește rolul ambelor brațe ale autorității bugetare. Propusul “mecanism de orientare” va informa identificarea priorităților politice, inclusiv pentru Planurile Naționale și Regionale de Parteneriat. Rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul acestui nou mecanism ar trebui consolidat în Acordul Interinstituțional.

Cu modificările propuse în textele juridice furnizate în anexa la această scrisoare, și pe parcursul întregului proces, Comisia este pregătită să sprijine Parlamentul European și Consiliul în procesul care conduce la adoptarea Cadrului Financiar Multianual.

Așa cum este prevăzut în temeiul articolului 324 din Tratat, aș dori prin urmare să vă invit la o întâlnire pentru a face împreună bilanțul discuțiilor de până acum și pentru a oferi îndrumări politice pentru activitatea viitoare”

Știre inițială

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns ieri Parlamentul European și Consiliul cu privire la pachetul de simplificare a PAC pentru a reduce sarcina administrativă, a simplifica schemele de plată și a stimula competitivitatea fermierilor.

Negociatorii Parlamentului European şi ai preşedinţiei semestriale daneze a Consiliului Uniunii Europene au ajuns luni seară la un acord provizoriu privitor la simplificarea politicii agricole comune, cu obiectivul de a spori competitivitatea agriculturii europene prin sprijinirea fermierilor, inclusiv a micilor fermieri, încurajarea inovaţiei şi stimularea productivităţii, indică un comunicat al Consiliului UE, transmite corespondentul Agerpres de la Bruxelles.

Controale în teren, doar o dată pe an, și deschidere mai mare către agricultura ecologică

Aceste măsuri de simplificare ar putea conduce la reduceri semnificative ale costurilor administrative atât pentru fermieri, cât şi pentru administraţiile naţionale. Potrivit evaluării iniţiale realizate de Comisia Europeană, măsurile ar putea conduce la economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri şi de peste 200 de milioane de euro pentru administraţiile statelor membre.

Potrivit angenției italiene Ansa, acordul se traduce prin limitarea controalelor în teren ale exploatațiilor agricole la unul singur pe an și creșterea plafonului ajutoarelor forfetare forfetare pe care guvernele le pot acorda anual micilor fermieri la 3.000 de euro, față de 2.500, cât propusese Comisia Europeană. Totodată, acordul prevede și introducerea unui nou ajutor unic pentru dezvoltarea afacerii, de până la 75.000 de euro.

Totodată, acordul propune și relaxarea standardelor de bază pe care fermierii trebuie să le respecte pentru a primi subvențiile agricole. Practic, potrivit acordului, terenurile considerate arabile la 1 ianuarie 2026 își vor putea păstra acest statut chiar dacă nu au fost arate, cultivate sau însămânțate. În plus, fermierii care practică agricultura ecologică vor fi considerați automat ca respecând standardele green ale PAC, iar guvernele vor avea flexibilitate în a decide în ce măsură și fermele parțial ecologice pot fi recunoscute ca atare. Printre noutăți, statele membre vor putea utiliza până la 3% din fondurile alocate prin PAC în fiecare an pentru a despăgubi fermierii în fața crizelor — de la cele cauzate de schimbările climatice până la cele generate de răspândirea bolilor animalelor. Acordul provizoriu trebuie confirmat formal de Consiliu și de Parlamentul European

Măsurile revizuite formează aşa-numitul pachet Omnibus III‘, propus de executivul comunitar în luna mai a acestui an. Pachetul conţine amendamente la regulamentul privind planul strategic (SPR) şi la regulamentul „orizontal” referitor la politica agricolă comună.

Acordul convenit luni menţine viziunea generală a propunerii Comisiei Europene pentru sprijinirea eliminării poverii administrative pentru fermieri şi administraţii, pentru creşterea plăţilor către micii fermieri şi pentru simplificarea regulilor privind condiţionalitatea, în special pentru fermele organice, se mai precizează în comunicat.

Potrivit comunicatului, acordul provizoriu îmbunătăţeşte mai multe elemente ale propunerii executivului UE:

– flexibilitatea pentru statele membre de a decide în ce măsură fermele organice ar putea fi luate în considerare pentru a îndeplini anumite standarde de mediu (aşa-numitele GAEC, condiţii agricole şi de mediu bune);

– posibilitatea ca fermierii să beneficieze de instrumente de gestionare a riscurilor;

– creşterea ratei procentuale pentru plăţi directe avansate.

„Astăzi am făcut un pas mare pentru a ne ţine promisiunea de a simplifica regulile agricole în Uniunea Europeană. Este important ca agricultura să fie făcută mai uşor în Europa pentru că aceasta contribuie la creşterea şi consolidarea industriei agricole, sporind competitivitatea sectorului în Europa”, a salutat acordul Preşedinţia Consiliului UE, asigurată prin rotație de către Danemarca.

La rândul său, ministrul danez al agriculturii, Jacob Jensen, a spus că acordul „constituie un pas important în direcţia simplificării politicii agricole comune”. În opinia sa, acordul contribuie la creşterea competitivităţii fermierilor europeni şi sporirea flexibilităţii statelor membre în implementarea cerinţelor pentru o agricultură ecologică.