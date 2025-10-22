Siguranța alimentară este principala preocupare a românilor atunci când cumpără produse alimentare, potrivit celui mai recent Eurobarometru publicat de Comisia Europeană. Acest document arată că 51% dintre cetățenii României consideră acest criteriu cel mai important, înaintea costului (45%) și a gustului (41%).

Interesul românilor pentru siguranța alimentară depășește semnificativ media Uniunii Europene: 86% dintre respondenți se declară preocupați de subiect, față de 72% la nivel european.

În plus, 65% dintre români știu că există instituții dedicate acestui domeniu, precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în creștere cu 5 puncte procentuale față de sondajul anterior.

Crește încrederea în instituții și în oamenii de știință

Campania Safe2Eat, desfășurată de EFSA inclusiv în România, a contribuit la creșterea gradului de conștientizare și la consolidarea încrederii în autorități. Aceasta oferă sfaturi practice, bazate pe știință, pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri alimentare sigure și informate.

„Rezultatele recente ale Eurobarometrului sunt încurajatoare: tot mai mulți europeni recunosc și apreciază rolul esențial al științei în protejarea alimentelor pe care le consumăm zilnic. Dar încrederea nu este suficientă, oamenii au nevoie de sfaturi clare și aplicabile”, a declarat Nikolaus Kriz, director executiv al EFSA, într-un comunicat.

La nivel european, șapte din zece cetățeni spun că au încredere în autoritățile naționale și europene ca surse de informații despre riscurile alimentare — o creștere de 4% (autorități naționale) și 3% (instituții UE) comparativ cu 2022.

În România, 57% dintre respondenți au declarat că au încredere în aceste instituții, iar 75% au încredere în oamenii de știință și 76% în medici, pe care îi consideră surse credibile de informație privind siguranța alimentară.

Principalele îngrijorări: substanțele chimice, aditivii și microplasticele

Reziduurile de pesticide (39%), urmele de antibiotice sau hormoni din carne (36%) și aditivii alimentari (35%) sunt principalele motive de îngrijorare pentru europeni.

Tot mai mult, microplasticele intră în atenția publicului: 33% dintre europeni le consideră un risc semnificativ, în creștere cu 4% față de 2022.

În România, intoxicațiile alimentare sunt principala temere (47% dintre respondenți), urmate de aditivi (35%) și bolile detectate la animale (28%).

Aproape opt din zece europeni (78%) afirmă că și-ar modifica obiceiurile alimentare în cazul unei toxiinfecții alimentare, alegând să îmbunătățească igiena în bucătărie, să gătească mai riguros și să evite produsele cu risc ridicat.

Această tendință este mai puternică în Europa de Est și Sud-Est, unde gradul de sensibilitate față de siguranța alimentară este mai ridicat.