Denumirea uneori intimidează, escalop pare ceva complicat, inclusiv cu contribuția meniurilor de restaurant din vremuri demult apuse, când cuvântul fusese ultra abuzat și atribuit unor preparate fără legătură cu originalul. În realitate, e ceva foarte simplu și rapid de preparat, sănătos și versatil, putem da apoi personalitate preparatului de carne prin ceea ce îi adăugăm.

În franceză, de unde vine denumirea, escalope însemna, în traducere ad literam, „coajă” sau „scoică” (din termenul vechi escaloppe), dar în domeniul culinar a ajuns să desemneze ceva subțire și delicat.

În italiană, termenul a devenit „scaloppa”, cu varianta diminutivală „scaloppina”, adică o felie subțire de carne. Prin urmare, preparatele de carne de tip escalop înseamnă felii mici și subțiri de carne gătite rapid în unt sau ulei, după ce de regulă au fost date ușor prin făină, pentru a rămâne compacte în timpul gătirii. Se pot aromatiza în diferite feluri, în funcție de ce optăm să adăugăm în timpul scurtei gătiri.

Pornind de la această premiză principală, carnea de pui gătită după metoda escalop poate deveni protagonista unei cine rapide. Iar dacă îi adăugăm o parte vegetală, iată meniul complet nutrițional. Un perfect comfort food domestic de weekend.

Ingrediente pentru 4 porții de escalop de pui cu dovlecei

700 g piept de pui, tăiat felii subțiri și nu prea mari

2–3 dovlecei

100 g cremă de brânză sau mozzarella

ulei de măsline extravirgin, sau altul

1 cățel de usturoi

150 g unt

făină albă tip 00

sare, piper

Procedeu

Radem și sotăm dovleceii

Începem prin a rade dovleceii pe răzătoarea cu găuri mari. Pe care îi sotăm imediat într-o tigaie cu puțin ulei și un cățel de usturoi. Potrivim de sare la final, eventual și un strop de piper proaspăt măcinat.

Trecem carnea prin făină și topim untul în aceeași tigaie la foc mic

Turnăm puțină făină într-o farfurie și trecem feliile de pui prin ea, acoperindu-le bine pe ambele părți. Transferăm untul din lista de ingrediente în aceeași tigaie, după ce am dat deoparte dovleceii.

Gătim carnea după metoda escalop

Când s-a topit și încălzit puțin, adăugăm feliile subțiri de piept de pui date prin făină. Le lăsăm să se rumenească pe o parte, la foc mediu, un minut sau două. Întoarcem feliile și le așteptăm să se rumenească și pe cealaltă parte, la fel.

Adăugăm dovleceii sotați peste carne și în final brânza

Potrivim de sare și piper, adăugăm dovleceii rași și sotați anterior peste feliile de pui gătite în tigaie. La final, peste ei, și brânza: rasă sau cuburi dacă e mozzarella, adăugată cu lingura, dacă e cremă. Stingem flacăra, adăugăm capacul și așteptăm preț de un minut ca brânza să se topească. Ea poate să și lipsească, însă prezența ei face dovleceii mai cremoși și mai gustoși. Dacă nu folosim brânză, putem da o notă alternativă folosind puțin suc și coajă de lămâie.

Acest preparat escalop de pui cu dovlecei se servește cald dar nu foarte fierbinte, alături de o felie de pâine de calitate. Ideal, cu un vin alb demisec.