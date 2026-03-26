În centrul Căii Lactee, la câteva sute de ani-lumină de gaura neagră Săgetătorul A*, astronomii au identificat un nor molecular uriaș care conține compuși asociați, pe Pământ, cu aroma de zmeură și mirosul de rom. Dincolo de formularea spectaculoasă, descoperirea oferă indicii relevante despre chimia spațiului și despre modul în care se pot forma molecule complexe, informează Mediafax.

Regiunea, cunoscută sub numele de Sagittarius B2, este una dintre cele mai active zone de formare a stelelor din galaxie. Deși conține doar o mică parte din gazul din centrul galactic, aici se formează un număr disproporționat de mare de stele. Observațiile recente realizate cu instrumente în infraroșu au oferit imagini detaliate și au confirmat complexitatea chimică a norului.

Interesul cercetătorilor a crescut încă din 2009, când în Sagittarius B2 au fost identificate două molecule organice: butironitrilul și formiatul de etil. Acesta din urmă este responsabil, pe Pământ, pentru notele aromatice asociate cu romul și contribuie la profilul aromatic al zmeurei. În același nor au fost detectați și mai mulți alcooli, inclusiv metanol, etanol și propanol.

Interpretarea acestor date trebuie făcută cu prudență. Deși asocierea cu gusturi și mirosuri familiare este utilă pentru a explica descoperirea, mediul din nor este complet impropriu pentru consum sau experiențe senzoriale. Densitatea moleculară este extrem de scăzută comparativ cu cea de pe Pământ, iar spațiul nu permite propagarea mirosurilor. În plus, compușii identificați includ substanțe toxice, precum metanolul și moleculele care conțin cianură.

Astronomul Arnaud Belloche, implicat în cercetare, a subliniat că simpla prezență a formiatului de etil nu înseamnă că există „zmeură” în sens real. Pentru a obține aroma specifică ar fi necesar un amestec mult mai complex de molecule.

Miza științifică este însă alta. Cercetătorii caută în astfel de regiuni molecule precursoare ale vieții, cum sunt aminoacizii. Deși aceștia nu au fost identificați în Sagittarius B2, prezența unor compuși organici complecși sugerează că procesele chimice necesare ar putea avea loc în astfel de medii. În alte probe din spațiu, inclusiv pe asteroidul Bennu, au fost deja descoperite componente esențiale pentru viață.

Așa-numitul „cocktail cosmic” rămâne mai degrabă o metaforă. În realitate, este un laborator natural în care se formează și evoluează moleculele din care, în anumite condiții, poate apărea viața.