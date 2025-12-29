În peisajul arid al Spaniei, unde turbinele eoliene uriașe transformă forța vântului în energie curată, are loc o colaborare tăcută, dar revoluționară. Mulți trec pe lângă aceste parcuri eoliene fără să bănuiască faptul că mișcarea elicelor nu este dictată doar de vânt, ci și de zborul unui vultur pleșuv sau al unei acvile imperiale.

Prin proiectul „Conexiune cu Pământul”, Endesa, compania spaniolă producătoare și distribuitoare de energie, demonstrează că tehnologia și natura pot coexista printr-un sistem ingenios care îmbină „ochii” Inteligenței Artificiale (IA) cu cunoștințele experților biologi.

„Controlorii de trafic” ai păsărilor

Imaginează-ți un sistem de control aerian, dar în loc de avioane, acesta monitorizează păsări. Sistemul funcționează pe o premisă simplă, dar fermă: protecția păsărilor primează în fața productivității.

Atunci când o pasăre intră într-o rază de siguranță (de obicei 500 de metri), sistemul intră în alertă. Nu este vorba doar de o oprire automată, este o coordonare între tehnologie și om. Camerele video de înaltă rezoluție scanează orizontul, detectând mișcarea la distanțe mari. IA învață constant tipare de risc și siluete. Iar observatori experți, echipați cu binocluri și stații de emisie-recepție, interpretează comportamentul. Ei știu dacă o pasăre doar planează în căutarea hranei sau dacă se află într-o rută migratorie critică.

Tehnologia vede, omul înțelege

De ce nu este suficientă doar Inteligența Artificială? Deoarece biologia este complexă. Un algoritm poate detecta un obiect în mișcare, dar un ornitolog înțelege diferența dintre un atac de vânătoare al unei păsări răpitoare și zborul circular al unei păsări care caută curenți termici.

În zone sensibile, precum Strâmtoarea Gibraltar, „autostrada” migratorie între Europa și Africa, prezența umană este vitală. Experții pot decide oprirea unei turbine pentru un minut sau a unei întregi linii de generatoare pentru o oră, „atât cât este nevoie”, pentru a lăsa stolurile de berze negre sau exemplarele rare de zăgan să treacă în siguranță.

Cifrele unei coexistențe reușite

Impactul acestui sistem de „inteligență ambientală” este vizibil în datele colectate în 2024:

În parcurile din Cádiz: Au fost înregistrate 560 de opriri , cu o durată medie de 59 de minute, pentru a proteja rutele migratorii.

În regiunea Aragón: S-au efectuat 1.501 opriri , mai scurte (15 minute în medie), dar vitale pentru protejarea exemplarelor izolate.

Rezultat: În anumite parcuri, incidentele au fost reduse aproape la zero, protejând aproximativ 10.000 de păsări anual.

Inteligența Ambientală este considerată parte din viitorul energiei verzi

Begoña Arbeloa, director general al Testa (partenerul de supraveghere al Endesa), numește acest concept „inteligență ambientală”. Datele colectate prin camerele IA sunt integrate cu observațiile de pe teren în sisteme de Big Data. Rezultatul nu este doar salvarea păsărilor în timp real, ci și crearea unor hărți de predictibilitate.

De exemplu, dacă se observă că milanii regali folosesc anumiți arbori din parc pentru odihnă pe timp de iarnă, protocoalele de funcționare ale turbinelor sunt adaptate imediat pentru a proteja acele zone specifice.

Spania face astfel un pas uriaș către o sustenabilitate reală. Nu este suficient ca omul să producă energie verde. Trebuie să o facă și fără a perturba ecosistemele locale. Această echipă formată din senzori electronici și experți ornitologi transformă parcurile eoliene în „scuturi” pentru biodiversitate, demonstrând că cea mai avansată tehnologie este cea care știe când să se oprească pentru a lăsa viața să treacă.