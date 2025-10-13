Fenomenul emisiunilor culinare digitale – de la mesele uriașe din Mukbang până la tutorialele Cookbang – are un impact tot mai vizibil asupra modului în care oamenii mănâncă. Un studiu recent realizat în Coreea de Sud și publicat în Frontiers in Nutrition arată cum acest tip de conținut influențează momentul, tipul și contextul în care oamenii aleg să mănânce, în funcție de tipul de gospodărie din care provin, notează publicația News Medical.

Cum influențează conținutul digital comportamentele alimentare

Potrivit cercetătorilor, creșterea semnificativă a conținutului digital legat de mâncare – precum Mukbang (emisiuni de „mâncat în fața camerei”), Cookbang (emisiuni de gătit) sau Sulbang (emisiuni de băut) – a devenit un fenomen global. În Coreea de Sud, aceste formate au câștigat o popularitate uriașă, alimentată de creșterea numărului de gospodării formate dintr-o singură persoană, de utilizarea masivă a platformelor digitale precum YouTube și Instagram, dar și de izolarea impusă în perioada pandemiei COVID-19.

Deși vizionarea conținutului culinar online oferă o formă de conexiune emoțională și satisfacție indirectă, studiul arată că acest tip de conținut este adesea asociat cu creșterea poftei de mâncare și cu obiceiuri alimentare nesănătoase. Acestea includ tendința de a mânca târziu noaptea, de a comanda mâncare livrată acasă sau de a lua masa mai des în oraș. Consumul frecvent de alimente bogate în grăsimi saturate, sare și zahăr poate crește riscul apariției bolilor cronice.

Despre studiu

Cercetarea a fost realizată printr-un sondaj online, derulat între 10 și 23 iulie 2024, folosind chestionare dezvoltate de Divizia de Prevenire a Cancerului din cadrul Centrului Național de Cancer din Coreea. Au participat 1.270 de adulți, selectați prin eșantionare stratificată în funcție de vârstă, sex și regiune, în baza recensământului coreean din 2024.

Studiul a analizat comportamente precum mâncatul târziu, mesele în oraș și comenzile de tip delivery/take-out, în funcție de tipul de gospodărie – una sau mai multe persoane – și de obiceiurile de vizionare ale participanților.

Dintre respondenți, 17,6% proveneau din gospodării formate dintr-o singură persoană, iar 82,4% din gospodării cu mai multe persoane. În total, 38,2% aveau între 20 și 39 de ani, iar 61,8% între 40 și 65 de ani. Participanții au raportat că mănâncă noaptea târziu în medie de 1,16 ori pe săptămână, ies la restaurant de 2,5 ori, iar comandă mâncare de aproximativ 1,34 ori pe săptămână.

Majoritatea participanților (90,6%) au declarat că urmăresc Mukbang, 66,1% urmăresc Cookbang, iar 40,3% se uită la Sulbang.

Diferențe între gospodăriile cu o singură persoană și cele multiple

Persoanele care trăiesc singure sunt, în general, mai tinere și au venituri mai mici. Ele tind să iasă mai des în oraș pentru a mânca și petrec mai mult timp urmărind Sulbang – uneori peste o oră. În schimb, cei care trăiesc în gospodării multiple afirmă că emisiunile de tip Cookbang le influențează pozitiv comportamentele alimentare.

Motivul principal pentru care unii participanți nu urmăresc Mukbang este percepția că reprezintă o pierdere de timp. Totuși, „54% dintre participanții din gospodăriile formate dintr-o singură persoană au considerat că Mukbang poate avea un impact negativ asupra comportamentului alimentar”, procent mai ridicat decât în rândul celor care trăiesc în familii.

Atât participanții din gospodăriile individuale, cât și cei din cele multiple, au perceput Mukbang drept un factor care „crește șansele de a mânca noaptea târziu și de a consuma mai des mâncare livrată sau la pachet”.

Asocierea dintre vizionarea Mukbang și mâncatul târziu a fost mai puternică în rândul tinerilor cu vârste între 20 și 39 de ani și al celor care locuiesc în zone metropolitane. În gospodăriile cu o singură persoană, vizionarea Cookbang a fost legată de o probabilitate mai mică de a mânca în oraș în rândul persoanelor între 40 și 65 de ani, dar de o probabilitate mai mare de a comanda mâncare acasă în cazul femeilor. În schimb, bărbații care urmăresc Sulbang o fac mai frecvent decât femeile, iar acest tip de conținut a fost asociat cu o creștere a frecvenței meselor târzii și a comenzilor de mâncare.

Vizionarea mai frecventă a Cookbang a fost corelată cu o probabilitate mai mare de a comanda mâncare, în timp ce cei care urmăresc Sulbang de trei-patru ori pe săptămână au prezentat o tendință crescută de a mânca târziu și de a lua masa în oraș.

Potrivit autorilor, „având în vedere influența conținutului din social media asupra comportamentului alimentar, acesta ar putea deveni o platformă eficientă pentru promovarea unei alimentații sănătoase și pentru scopuri educaționale în domeniul sănătății publice.”