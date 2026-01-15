Una dintre prevederile acordului comercial Mercosur – UE se referă la miere. Conform tratatului, 45.000 de tone de miere din America de Sud ar putea intra liber, în fiecare an, pe piața europeană.

Vicepreședintele ROMAPIS: „S-ar putea dovedi o măsură benefică!”

Această prevedere a fost considerată de mulți ca fiind o grea lovitură pentru apicultura din Europa. Implicit și pentru producătorii de miere din România.

Constantin Dobrescu, vicepreședintele Federaţia asociaţiilor apicole din România-ROMAPIS, are, însă, o părere mai nuanțată. Domnia-sa consideră că această măsură ar putea aduce chiar beneficii!

„La ora actuală, principala problemă pentru apicultorii europeni o reprezintă mierea contrafăcută, care vine din Asia, mai ales din China. Este ceva impropriu numit miere. Prețul este foarte mic, iar cantitățile uriașe. Practic, această miere contrafăcută a inundat Europa, venind prin Ucraina”, a arătat el.

„În acest context, apariția unei mieri naturale, de bună calitate, la preț scăzut, ar putea contribui la educarea gusturilor consumatorilor. În Brazilia și în Argentina se produce miere de foarte bună calitate. Europenii, mare parte dintre ei, ar putea să își educe gusturile și să respingă produsele contrafăcute care au invadat piața. Mai ales în condițiile în care ar avea un acces ușor, la prețuri ieftine, la o miere de calitate”, a explicat Constantin Dobrescu.

„Depinde de inteligența fiecărui producător de miere!”

Vicepreședintele ROMAPIS a vorbit și despre perspectivele apicultorilor români.

„În contextul pe care l-am pomenit, desigur că și mierea autohtonă își va găsi locul ei”, a arătat el.

Un alt domeniu în care apicultorii ar putea face profit este domeniul pharma.

„Apiterapia este cunoscută și recunoscută ca un domeniu de practică medicală de foarte multă vreme. Multe afecțiuni pot fi tratate cu produse din miere sau derivate. Se adaugă și alte produse ale stupului. O liberalizare a exporturilor de produse farmaceutice și cosmetice în America de Sud poate fi o oportunitate pentru apicultorii care vor ști să își orienteze produsele către acest sector”, a comentat Constantin Dobrescu.

În final, a adăugat: „Consider că este o chestiune care depinde de inteligența fiecărui producător de miere să se orienteze, în noul context. În orice caz, eu nu m-aș grăbi să calific această prevedere a acordului drept un dezastru!”.