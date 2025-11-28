O lege mult așteptată de fermieri a reușit să ”treacă” de Senat, urmând să intre la vot, în Camera Deputaților. Este vorba de proiectul de act normativ care introduce reguli clare pentru folosirea dronelor, în aplicarea tratamentelor pentru protecția plantelor.

Gabriel Stoian, CEO Profeco și fondator C.A.T.A. (Comunitatea Antreprenorilor Tineri din Agricultură), a declarat special pentru G4Food, care sunt principalele avantaje ale legalizării utilizării dronelor în agricultură:

Nu a existat legislație pentru drone

„Este un pas foarte important în agricultura românească faptul că această lege privind folosirea dronelor în agricultură a trecut de Senat și urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților.

Aceste aeronave nu au fost incluse în nicio lege în domeniul agricol. Practic, nu aveam o legislație care să ne spună nici dacă e bine sau avem voie să le folosim, dar nici dacă nu e bine. Era «în aer», cum se spune pe românește. De aceea mă repet și spun că este un adevărat progres această lege.

Deoarece în ultimii ani ne confruntăm cu foarte multe probleme din punct de vedere meteorologic sau al dăunătorilor, aceste drone agricole ne pot salva culturile. De ce? Pentru că putem acționa foarte rapid, putem intra în teren, acolo unde cu tractorul nu am putea niciodată. Nu contează cât a plouat sau cât de mare este cultura, dronele sunt mereu deasupra și acesta este punctul lor forte, ca să zic așa.

„Agricultura nu se mai face cu sapa și cu coasa!”

Gabriel Stoian a evidențiat avantajele care vin în beneficiul fermierilor, prin posibilitatea de a utiliza drone în agricultură, economiile pe care le vor face fermierii atât în privința utilizării unei cantități semnificativ mai mici de apă, dar și de combustibil:

„Culturile de porumb, de rapiță sunt culturi care necesită tratamente și în faza finală de dezvoltare, iar atunci sunt foarte mari și doar autopropulsatele – foarte scumpe – pot intra, dar nu toți fermierii și le permit.

Din punct de vedere economic este un pas foarte important atât pentru fermieri, cât și pentru natură. Apa se reduce la 10-20 de litri pe hectar utilizând dronele, față de 200-300 de litri în metoda clasică, și cum apa este rară din ce în ce mai des, cred că este un MARE avantaj acest lucru.

Din punct de vedere al combustibililor, de asemenea, reducerile de costuri sunt și de 70–80%. Faptul că aceste drone au fost luate în serios în ultima vreme de către statul român este un real câștig pentru toți fermierii și pentru noi toți, până la urmă.

Ar fi fost păcat să nu putem utiliza și noi, în România, tehnologii de ultimă generație și trebuie să înțelegem că agricultura nu se mai face cu sapa și cu coasa. Astăzi, dacă nu aplici tehnologia, ori rămâi în urmă, ori dispari din piață”, a mai declarant pentru G4Food, fondatorul C.A.T.A.