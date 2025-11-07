Black Friday vine cu diferite oferte, dar dacă îți petreci majoritatea timpului în bucătărie și dacă ești de părere că uneltele inteligente ți-ar face treaba mai ușoară, atunci acest top 10 electrocasnice smart este pentru tine. Electrocasnicele pot fi cadouri potrivite pentru cei dragi sau pur și simplu ajutoare în bucătăria ta.

Topul este realizat pe baza ofertelor de „black friday” prezente pe site-uri precum Flanco, Altex, Carrefour, Tefal și Electrolux.

1. Friteuza Philips Seria 3000 NA351/00, 2 sertare, 9 l, Termorezistent, Rapid Air, Negru, redusă de la 819 lei la prețul de doar 599 lei. Varianta de Airfryer care economisește timp în bucătărie datorită celor două compartimente pe care le are.

2. Espressor automat WMF Perfection 660 CP813D10, 3l, 1550W, 15 bar, argintiu-negru, redus de la 5.082 lei la 3.999 lei. Acesta îți oferă posibilitatea de a prepara simultan două cești de cafea și a economisi mai mult timp.

3. Sandwich maker Heinner SM-K750BKRX, 750 W, Negru / Rosu, redus de la 139,99 lei la 69,99 lei. Cu o capacitate de realizare a două sandwich-uri, face prânzul rapid și simplu, mai ales pentru o viață grăbită sau pentru un copil care merge la școală.

4. Grătar electric Tefal Ultra Compact 600 Comfort GC306012, 2000W, 3 poziții, termostat ajustabil, placă din aluminiu detașabile, redus de la 737,99 lei la 444,99 lei. Potrivit pentru sezonul rece, atunci când vrei să faci un grătar, dar nu afară, ci în casă, dar și pentru sezonul cald, fiind o variantă mult mai la îndemână.

5. Cuptor cu abur SteamPro WiFi A++ 70 litri inox, redus de la 9.849,99 lei la prețul de 5.999,99 lei. Potrivit detaliilor produsului, este conectat la WiFi și are o cameră video internă, care îți permite să urmărești ce se întâmplă în spatele ușii, iar prin conectarea în aplicație de pe smartphone, poti face reglaje in timp real.

6. Blender nutribullet Original, 600W, 1 viteza, Cupa 0.5 l, Cupa inalta 0.7 l, Negru, redus de la 389,99 lei la 299,99 lei. Obține un amestec omogen atât din fructe, cât și din legume.

7. Mixer vertical Vision Chef, 600W, set cana + chopper incluse, VBV600N, redus de la prețul de 129 lei la 89 lei. Potrivit descrierii produsului, este ideal pentru prepararea rapidă și eficientă a diferitelor rețete, de la supe cremoase la smoothie-uri delicioase.

8. Aparat pentru desert Cake Factory KD810112, 1100W, 5 programe, 13 accesorii, carte de rețete, alb / roz, redus de la 1.072,99 lei la prețul de 875,99 lei.

Potrivit descrierii:

Prepară brioșe și prăjituri

5 programe automate și 1 mod manual

Tavă de copt, 6 forme pentru brioșe, 6 mini forme pentru prăjituri, formă de copt de mari dimensiuni

Carte de rețete

9. Fierbător Create 5 E5K1-6ST, redus de la prețul de 299,99 lei la 229,99 lei. În detaliile produsului este specificat faptul că extrage toată aroma din ceaiul preferat prin infuzarea la o temperatură exactă.

10. Mașină de tocat carne HV8 Plus 9 în 1 NE688837, 2200 W, 3 site inox, 6 accesorii, funcția Reverse, gri, redusă de la prețul de 1.337,99 lei la 668,99 lei.

Potrivit descrierii:

Poate toca până la 4.5 kg de carne tocată pe minut, fără a se bloca datorită funcției Reverse

Funcţie de rotire în sens invers (Reverse) pentru ca nicio bucată de carne să nu rămână blocată

4 conuri pentru răzuire, feliat, răzuire parmesan, tăiere în formă de cuburi

3 site din inox pentru tocare fină, medie, grosieră

Cuțit cu autoascuțire pentru utilizare îndelungată

Accesorii pentru kebbe și cârnați

Tăviță mare și robustă, din metal

Pentru a prepara rețetele tale preferate – chifteluțe, paste bolognese, burgeri, salate, garnituri și cârnați

Surse foto menționate în articol/ Pexels