Industria fitnessului își mută atenția de la pași și calorii arse către un teritoriu mai greu de controlat până acum: alimentația. Dispozitivele purtabile cu inteligență artificială promit să transforme modul în care oamenii își urmăresc mesele, iar datele nutriționale ar putea deveni cea mai valoroasă resursă din acest sector, transmite MEDIAFAX.

Companii precum Meta testează deja tehnologii care depășesc monitorizarea clasică a activității fizice. Ochelarii inteligenți cu AI permit utilizatorilor să înregistreze ce mănâncă în timp real, folosind comenzi vocale și recunoaștere vizuală. Practic, utilizatorul privește farfuria, rostește o comandă, iar sistemul identifică și salvează automat alimentele.

De ce au eșuat aplicațiile clasice de nutriție

Aplicații precum MyFitnessPal sau Cronometer au demonstrat interesul pentru monitorizarea alimentației, dar au depins de introducerea manuală a datelor. În practică, mulți utilizatori au renunțat după câteva săptămâni, din cauza efortului constant necesar.

Noile dispozitive elimină acest obstacol. Înregistrarea devine automată și nu mai necesită intervenție directă, ceea ce crește șansele de utilizare pe termen lung și îmbunătățește semnificativ calitatea datelor colectate.

De ce datele despre alimentație devin esențiale

Spre deosebire de somn sau activitatea fizică, alimentația oferă indicii mai detaliate despre stilul de viață. Tipul de mâncare consumată reflectă obiceiuri zilnice, nivelul de disciplină, contextul social și chiar puterea de cumpărare.

Până acum, platformele digitale s-au bazat în mare parte pe estimări: ce conținut urmărește utilizatorul sau ce produse cumpără. Înregistrarea directă a meselor mută analiza de la presupuneri la comportament real, măsurabil.

O miză mare pentru companii și utilizatori

Pentru utilizatori, aceste tehnologii pot oferi recomandări nutriționale în timp real, adaptate la obiectivele personale și la istoricul alimentar. Pentru companii, accesul la volume mari de date despre consumul alimentar deschide oportunități noi, de la personalizarea serviciilor până la dezvoltarea de produse și publicitate targetată.

Companiile care reușesc să colecteze și să interpreteze aceste date la scară largă ar putea câștiga un avantaj clar într-o industrie fitness aflată în plină schimbare.