Vești excelente pentru cei aproximativ 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș și localitățile învecinate. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat oficial, joi, că apa furnizată prin rețeaua publică îndeplinește toate condițiile de potabilitate, relatează Agerpres. Este pentru prima dată, după mai bine de șapte luni de restricții severe, când analizele de laborator indică faptul că apa de la robinet nu mai prezintă niciun risc pentru sănătatea consumatorilor.

Conform notificării oficiale transmise către operatorul Aquaterm Curtea de Argeș, ultimele probe recoltate de la ieșirea din stația de tratare Cerbureni, dintr-o locuință privată și din Piața Centrală sunt complet corespunzătoare, atât din punct de vedere microbiologic, cât și fizico-chimic.

Bacteria Clostridium a determinat instituirea stării de alertă în februarie

Criza a atins punctul culminant în luna februarie, când Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a fost obligat să instituie starea de alertă în municipiu. Decizia a fost luată după ce inspectorii sanitari au depistat în rețeaua de distribuție bacterii periculoase, inițial Clostridium perfringens, iar ulterior enterococi intestinali.

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Pe parcursul acestor luni, pentru a asigura supraviețuirea populației, administrația locală și ISU Argeș au amplasat în oraș 20 de bazine uriașe cu apă potabilă, alimentate zi și noapte de cisternele pompierilor.

Cum s-a ajuns la această criză istorică?

Calvarul locuitorilor din Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești a început în noiembrie 2025. Problema a fost declanșată de o succesiune de evenimente tehnice și de mediu:

Lucrările de la Vidraru: Lucrările programate la amenajarea hidroenergetică Vidraru au dus la creșterea masivă a turbidității apei brute în canalul de la Oești, de unde se face captarea. Depășirea stației de filtrare: Aquaterm a raportat încă din 10 noiembrie 2025 că nivelul de mâl și impurități din apă a depășit complet capacitatea tehnologică de filtrare a Stației de la Cerbureni. Compromiterea biologică: Din cauza incapacității de filtrare și tratare corespunzătoare, în sistem au pătruns bacteriile menționate, transformând apa de la robinet într-un real pericol biologic.

Fonduri de urgență de la Guvern pentru modernizare

Ieșirea din acest impas a fost posibilă doar în urma unei intervenții de la nivel central. Pe 24 februarie, Guvernul a adoptat o hotărâre de urgență care a permis autorităților din Argeș să finanțeze lucrări de investiții noi înainte de aprobarea bugetului local local.

Cu aceste fonduri, societatea Aquaterm a demarat în luna martie un amplu proiect de reabilitare la Stația de tratare Cerbureni, fiind refăcute integral filtrele de nisip și instalația hidraulică din galeria edilitară. Aceste modernizări au readus în final parametrii apei la standardele europene de potabilitate, punând capăt uneia dintre cele mai lungi crize de alimentare cu apă din istoria recentă a regiunii.