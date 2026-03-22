Rețetă tradițională de drob, fără miel. Cum poți face un drob delicios cu carne de porc si organe de pui

22 mart. 2026, Rețete
Foto: pensiuneasantafe

Drobul este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale românești, nelipsit de pe masa de Paște. Pregătit, de obicei, din organe, verdețuri proaspete și ouă, acest fel de mâncare îmbină perfect gusturile bogate cu aromele primăverii.  Un preparat simplu, hrănitor și plin de savoare, care aduce familia împreună în jurul mesei. Deși mielul este prima alegere în a găti de Paște, sunt oameni care nu agreează carnea de miel. Pentru aceștia ne-am gândit să vă prezentăm o varianta diferită de drob, un drob care este o combinație de organe de pui cu carne de porc.

Ingrediente:

  • 500 de g de inimi si pipote de pui
  • 500 g ficat de puit
  • 1 kg de carne tocată de porc
  • 5 legaturi de ceapă verde
  • 1 prapur de porc
  • 1-2 cepă
  • 2 legaturi mari de mărar
  • 2 legaturi mari de pătrunjel
  • 4-5 ouă
  • sare și pier după gust
  • 2-3 legaturi de usturoi verde (opțional)

Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să spalăm prapurul și să-l punem la înmuiat într-un castronel cu apă rece, lasa-l 10-15 minute în apă după care verifică dacă este rupt. În cazul în care este rupt, îl poți „petici” din bucăți pe suprafața drobului.

Tips: Daca sesizezi că prapurul are un miros ciudat adaugă puțin oțet sau zeamă de lămâie în apă.

Se spală inimile si pipotele si se pun la fiert, în alt recipient se fierbe ficatul de pui, pentru că aceste organe au timpi de fierbere diferiți. Etapa astă poate fi făcută cu o zi înainte, iar dacă vreți să preparați drobul în aceeași zi, trebuie să țineți cont ca va trebui să așteptați 30-40 de minute ca acestea să se racească.

Tips: Atenție, nu se pune sare în apă pentru că aceasta întărește organele.

În următoare etapă curățăm și spălăm legumele, cele două tipuri de ceapă, mărarul și pătrunjelul, acestea vor fi date impreună cu organele și canea prin mașina de tocat. După de am tocat toate ingredientele, adăugăm cele 4 ouă crude, sare și piper și amestecă bine compoziția. În acest punct, avem totul pregătit pentru a găti drobul.

Tips: o cănuță mică de apă caldă va face carnea mai fragedă 50-100g.

Drobul se poate coace in forme de chec/cozonac, in tavă sau intr-un vas de Yena. Indiferent de forma aleasă, compoziția  se pune în formă, iar desupra întindem prapurul pe toată suprafața formei, Veți fi surprinși cât de elastic și de rezistent este acesta. Pentru a găti drobul încingeți cuptorul la 180 C (sus+jos+ventilație), respectiv treapta medie spre înaltă la cele cu gaz, și asteptați aproximativ 30 de minute. Când s-a gătit acesta va avea o culoare aurie, veți vedea ca toată grasimea din prapur s-a topit, iar bucătăria este invadată de un miros senzțional.

Tips: Dacă vă doriți porții individuale pentru masa de Paște, puteți face niste chiftele mai mari din compoziția de drob pe care să le inveliți cu prapur și să le coaceti în tava de la aragaz tapetată cu foaie de copt.

