Ar putea ciocolata să ajute la încetinirea îmbătrânirii? Un studiu recent a analizat această legătură și, potrivit eatingwell.com, a descoperit că teobromina – o substanță organică, de origine vegetală, prezentă în ciocolata neagră – poate preveni îmbătrânirea celulară.

Totuși, deși ciocolata poate fi benefică, atunci când este consumată cu moderație, este indicat să alegi variante cu mai puțin zahăr adăugat.

Teobromina, substanța-minune din ciocolata neagră

Plantele sunt bogate în substanțe chimice naturale numite fitocompuși, care pot avea beneficii pentru sănătate. Unele categorii, precum polifenolii și flavonoidele, contribuie la sănătatea inimii și la reducerea inflamației cronice. Teobromina face parte dintr-o altă categorie, numită alcaloizi, din aceeași familie cu cafeina.

În timp ce cafeina este cunoscută pentru efectul său energizant, teobromina acționează diferit. Cercetătorii studiază de ceva timp legătura dintre teobromină și sănătate, iar acest nou studiu, publicat în revista Aging, aduce o piesă importantă în puzzle, analizând relația dintre teobromină și îmbătrânirea epigenetică.

Cum a fost realizat studiul privind ciocolata neagră?

Pentru a explora legătura dintre teobromină și îmbătrânire, oamenii de știință au analizat date din două grupuri mari și independente de persoane. Primul, numit cohorta de „descoperire”, a inclus 509 femei gemene, din proiectul numit TwinsUK. Al doilea, cohorta de „replicare”, a inclus 1.160 de bărbați și femei, din studiul KORA din Germania. Utilizarea a două populații diferite a ajutat la creșterea fiabilității rezultatelor.

Pentru fiecare participant, cercetătorii au colectat probe de sânge, pentru a măsura doi factori-cheie. În primul rând, au folosit spectrometria de masă pentru a măsura nivelurile diferiților metaboliți, inclusiv teobromina și compuși înrudiți, precum cafeina. Astfel au aflat cât din fiecare substanță circula în organism.

În al doilea rând, au analizat ADN-ul participanților, pentru a observa markerii epigenetici.

Epigenetica se referă la modificări care influențează modul în care funcționează genele, fără a schimba secvența ADN. Oamenii de știință au dezvoltat așa-numitele „ceasuri epigenetice”, care estimează vârsta biologică, ce poate fi diferită de vârsta cronologică. Acest studiu s-a concentrat pe mai multe astfel de ceasuri, în special „GrimAge”, un predictor puternic al duratei și calității vieții, precum și pe un marker al lungimii telomerilor (DNAmTL), un alt indicator al îmbătrânirii celulare.

În final, echipa de cercetare a folosit modele statistice avansate, pentru a vedea dacă există o legătură între nivelurile de teobromină și viteza îmbătrânirii epigenetice, ajustând rezultatele pentru factori precum vârsta, indicele de masă corporală (IMC) și gradul de rudenie în cazul gemenelor.

Ce a descoperit studiul privind ciocolata neagră?

În grupul inițial TwinsUK, nivelurile mai ridicate de teobromină din sânge au fost asociate semnificativ cu o îmbătrânire epigenetică mai lentă, măsurată prin ceasul GrimAge. Cu alte cuvinte, persoanele cu mai multă teobromină păreau biologic mai tinere decât vârsta lor reală. Această legătură a rămas puternică chiar și după luarea în considerare a altor compuși din cafea și cacao, precum cafeina, sugerând că efectul este specific teobrominei.

Studiul a mai găsit o asociere semnificativă între teobromină și telomeri mai lungi, estimați prin ceasul DNAmTL. Telomerii sunt „capacele” protectoare de la capătul cromozomilor, care se scurtează pe măsură ce îmbătrânim, iar o lungime mai mare este considerată un semn bun pentru sănătatea celulară.

Pentru a confirma aceste rezultate, cercetătorii au repetat analiza în cohorta KORA, mai mare. Rezultatele au fost similare: nivelurile mai ridicate de teobromină au fost din nou asociate cu o încetinire a îmbătrânirii GrimAge. Confirmarea în altă populație oferă un plus de credibilitate concluziilor. O analiză suplimentară interesantă a arătat că efectul pozitiv al teobrominei a fost mai pronunțat la fumătorii actuali și foști, deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege de ce.

Studiul privind ciocolata neagră nu a stabilit clar cauzalitatea

Deși rezultatele sunt promițătoare, este important să le privim cu prudență. În cohorta TwinsUK, probele de sânge pentru analiza metaboliților și a markerilor epigenetici nu au fost întotdeauna recoltate în aceeași zi, ceea ce ar putea însemna o anumită eroare. Totuși, cercetătorii au observat că asocierea a fost mai puternică atunci când probele au fost prelevate mai aproape, în timp.

O altă limitare este posibilitatea existenței unor factori de confuzie. Teobromina ar putea fi doar un indicator al unei diete bogate în alți compuși benefici, precum flavan-3-olii, care se găsesc, de asemenea, în cacao. Deși analiza statistică a încercat să izoleze efectul teobrominei, influența altor factori alimentari sau de stil de viață nu poate fi complet exclusă. În plus, fiind un studiu observațional, acesta poate arăta doar o asociere, nu o relație de cauzalitate.

Cum să incluzi ciocolata neagră în dieta ta

Ce înseamnă acest lucru pentru rutina ta zilnică? Studiul sugerează că includerea alimentelor bogate în teobromină ar putea fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă. Principala sursă de teobromină este cacao.

Iată câteva modalități practice: