Tradiția mucenicilor este una dintre cele mai frumoase și gustoase moșteniri din spațiul românesc, îmbinând spiritualitatea creștină cu vechi ritualuri agrare. Forma mucenicilor, asemănătoare cifrei 8 nu este deloc întâmplătoare, ci reprezintă un simbol cu diverse semnificații.

1. Simbolul infinitului și al vieții veșnice

Din perspectivă creștină, cifra 8 este simbolul eternității și al învierii. Se spune că cifra 7 reprezintă timpul liniar al creației (cele 7 zile în care a fost creată lumea, apoi Dumnezeu s-a odihnit), în timp ce 8 reprezintă „ziua a opta”, viața veșnică dobândită de cei 40 de Mucenici din Sevastia prin sacrificiul lor. Rotunjimile cifrei sugerează un circuit închis, fără sfârșit, infinitul, asociat iubirii divine.

2. Corpul uman stilizat

Multe tradiții populare văd în cifra 8 o formă simplificată a corpului uman. Mucenicii sunt modelați astfel pentru a-i onora pe cei 40 de soldați martiri. Practic, fiecare „coptură” sau „fiertură” este un substitut simbolic al celor care și-au dat viața pentru credință.

3. Echilibrul între Cer și Pământ

Cifra 8 este formată din două cercuri suprapuse. În simbolistica veche, cercul de jos reprezintă lumea pământească, iar cel de sus lumea cerească. Împletirea lor sub formă de 8 sugerează legătura indisolubilă dintre om și Dumnezeu sau dintre sacrificiul pământesc și viața cerească.

4. Semnificația echinocțiului

Traditia mucenicilor coincide cu începutul primăverii (anul nou agricol în vechime). Forma de 8 poate fi interpretată și ca o reprezentare a echilibrului dintre zi și noapte, dar și ca o formă ce amintește de belșug și fertilitate, pregătind pământul pentru noul ciclu de însămânțare.

Mucenici moldovenești sau muntenești?

Deși simbolistica formei rămâne aceeași, modul de preparare împarte România în două tabere în fiecare an. Fiecare ăși consideră propria rețetă mai autentică și tradițională.

În Moldova: Mucenicii sunt mari, din aluat de cozonac, copți în cuptor, unși cu miere și nucă (simbolizând belșugul).

În Muntenia și Dobrogea: Sunt mici, fierți în sirop cu nucă și scorțișoară.

În Ardeal nu se fac mucenici. Între timp, patiseria modernă a creat multe alte alternative, umpluturi, creme sau topping-uri, dar tradiționale sunt aceste două variante.