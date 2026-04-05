Două rețele de hipermarketuri, acuzate de fermierii spanioli că vând orezul sub costurile de producție

05 apr. 2026, Agribusiness
Două rețele de hipermarketuri, acuzate de fermierii spanioli că vând orezul sub costurile de producție
FOTO: Dreamstime/Muhammad Zinedine Yazid Nasuha
Cuprins
  1. 1,09 euro kg de orez, o „ofertă” care îngroapă fermierii
  2. Lipsa originii pe etichetă, importuri ieftine mascate sub mărci proprii
  3. Impactul asupra ecosistemului/ Prețul mic distruge natura
  4. Ce spune legea?
  5. Lecția pentru România

O practică comercială neloială și controversată pune pe jar sectorul agricol european și ridică semne de întrebare asupra modului în care marii retaileri stabilesc prețurile la raft. Marile rețele de hipermarketuri Lidl și Carrefour au fost denunțate recent autorităților de reglementare din Spania pentru o presupusă strategie de vânzare în pierdere a orezului, un fenomen care amenință supraviețuirea producătorilor locali, scrie Agroinformacion.

1,09 euro kg de orez, o „ofertă” care îngroapă fermierii

Asociațiile de fermieri spaniole (AVA-ASAJA și LA UNIÓ) susțin că prețul de 1,09 euro/kg practicat de cele două lanțuri de magazine este „matematic imposibil” să acopere cheltuielile reale. Într-un context marcat de secetă, boli ale culturilor și scumpirea carburanților, costurile de producție au explodat cu peste 50%.

Potrivit analizelor de specialitate, orezul, în drumul său de la recoltare până la ambalare, are un cost real la peste 1,20 – 1,40 euro/kg. În acest scenariu, prețul de la raft de 1,09 euro sugerează două variante îngrijorătoare:

  1. Vânzarea în pierdere: Retailerul acceptă o pierdere pe acest produs pentru a atrage clienții în magazin (strategia „produsului momeală” sau loss leader).

  2. Presiunea pe producător: Fermierul este forțat să vândă sub prețul de cost pentru a-și putea desface marfa.

Lipsa originii pe etichetă, importuri ieftine mascate sub mărci proprii

Un alt aspect sesizat, extrem de relevant și pentru consumatorul român, este lipsa de transparență privind originea produsului. Deși ambalajele sunt marcate cu numele unor procesatori locali, materia primă provine adesea din țări terțe (Asia sau America de Sud).

Aceste importuri au un avantaj competitiv neloial: sunt produse în state unde standardele de mediu, tratamentele chimice și condițiile de muncă sunt mult mai relaxate decât cele stricte impuse de Uniunea Europeană.

Impactul asupra ecosistemului/ Prețul mic distruge natura

Producătorii avertizează că prăbușirea prețurilor la origine nu este doar o problemă economică, ci și una ecologică. În regiuni precum Valencia (Spania), cultura orezului menține echilibrul parcurilor naturale. O situație similară poate fi constatată și în alte locuri și în cazul altor culturi, unde abandonarea plantărilor din cauza lipsei de rentabilitate duce la degradarea solului și pierderea biodiversității.

Ce spune legea?

Vânzarea în pierdere și distrugerea valorii de-a lungul lanțului alimentar sunt practici interzise prin directive europene, inclusiv în Spania. Fermierii cer intervenția Agențiilor de Control pentru a verifica dacă marii retaileri respectă Legea Lanțului Alimentar, care stipulează că prețul de vânzare trebuie să reflecte costurile de producție.

Lecția pentru România

Acest conflict din Spania servește drept avertisment și pentru piața românească, unde produsele de bază sub marcă proprie sunt adesea folosite pentru a atrage clienții. În timp ce consumatorul se bucură pe moment de un preț mai mic, consecința pe termen lung este dispariția producătorului local și dependența totală de importuri de o calitate incertă.

