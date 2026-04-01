Într-un context economic marcat de incertitudine și schimbări accelerate, Lidl România își menține angajamentul de a investi constant într-un pachet de beneficii competitiv, care să răspundă nevoilor angajaților săi. Începând cu luna martie, Lidl România a majorat veniturile tuturor angajaților oferind, în continuare, potrivit analizelor interne, cel mai bun pachet de compensații și beneficii din retailul alimentar. Cel mai mic salariu din companie este, în prezent, cu 31% mai mare decât salariul minim brut pe economie.

„La Lidl, ne asumăm rolul de reper în industrie nu doar prin faptul că oferim cel mai competitiv start în carieră din retailul alimentar românesc – cu un salariu de debut cu 31% peste minimul pe economie – ci și prin modul în care ne raportăm la echipa noastră. Suntem o comunitate formată din mii de oameni, iar prioritatea noastră este să răspundem diversității demografice uriașe din interiorul echipei, oferind beneficii care să fie cu adevărat relevante pentru etapele de viață în care se află fiecare coleg. Și în 2026, am ales să dezvoltăm pachetul de compensații tocmai pentru a reflecta mai bine această realitate a nevoilor multiple. Dincolo de pilonii de stabilitate pe care îi avem – precum asigurarea medicală extinsă, tichetele de masă sau al 13-lea salariu – anul acesta am extins beneficiile și pentru colegii care au copii. Este modul nostru de a arăta că suntem atenți la diversitatea echipei, că ii ascultăm vocea și că depunem eforturi constante pentru a adapta pachetul de beneficii la contextul personal al fiecăruia, astfel încât toți colegii noștri să simtă că un job la Lidl merită din prima zi”, povestește Ionela Sulugiuc, Chief People Officer și membru în Consiliul de Conducere Lidl România.

Statutul de cel mai bun plătitor din retailul alimentar românesc este întregit la Lidl de un pachet de compensații extrem de robust, conceput să ofere stabilitate fiecărui membru al echipei, indiferent de rol sau de etapa de viață în care se află. Astfel, pachetul de compensații al unui angajat Lidl România este completat de al 13-lea salariu și tichete de masă în valoare de 40 lei/zi lucrată, la care se adaugă prime ocazionale de Paște (600 lei) și de Crăciun (800 lei). Siguranța echipei este o prioritate, angajații beneficiind de asigurare de sănătate și de viață, precum și de un sistem de sporuri extrem de competitiv pentru organizarea timpului de muncă în magazine și depozite: 40% pentru weekend, 25% pentru noapte și 100% pentru sărbători legale sau ore suplimentare.

Mai mult, Lidl pune preț pe loialitate și implicare, oferind un bonus aniversar de 1.200 lei după fiecare an în companie colegilor din prima linie – din magazine și depozite, bonusuri de recomandare de 1.000 lei, dar și recunoaștere pe termen lung prin bonusuri jubiliare la 10 și 25 de ani de activitate sau bonus de pensionare.

Compania rămâne un sprijin real în situații dificile prin programul Lidl Help, care oferă consiliere gratuită (juridică, financiară sau psihologică) de la experți, dar și prin ajutorul pentru boli grave (pentru angajați și copiii lor minori) și ajutoarele în caz de deces (7.000 lei pentru un angajat, respectiv 3.000 lei pentru un membru al familiei).

În acest ecosistem complex de beneficii, Lidl acordă o atenție specială diversității echipei, marcând momentele importante prin gesturi de apreciere precum cadoul oferit cu ocazia zilei de 8 Martie colegelor din echipă. Totodată, Lidl vine și în sprijinul colegilor care sunt părinți, adaptând constant suportul oferit pentru a susține concret viața de familie. Aceștia beneficiază de ajutorul de 2.000 lei pentru nașterea copilului, cadoul de Sf. Nicolae (200 lei) și, ca noutate din 2026, un cadou de 200 lei pentru Ziua Copilului.

Totodată, programul Back to School este extins anul acesta: suma crește la 200 de lei, iar beneficiul se aplică de acum și colegilor care au copii cu vârsta de peste 3 ani (componenta „Back to Kindergarten”).

„Stabilitatea este noul standard de performanță în retail. Ne dorim ca Lidl să rămână acea ancoră de siguranță pentru mii de familii din România, motiv pentru care adaptăm permanent pachetul salarial la realitatea actuală. Investim strategic și sustenabil în toți oamenii noștri, pentru că suntem convinși că un loc de muncă sigur este cel mai bun fundament pentru dezvoltare și succes comun pe termen lung”, a adăugat Ionela Sulugiuc.

Fiecare membru din #teamlidl se bucură și de un pachet extins de beneficii, adaptat constant nevoilor sale, care depășește componenta salarială și vizează bunăstarea financiară, sănătatea și echilibrul personal. Astfel, pachetul este completat de sprijin la integrare printr-un Trainer-Mentor dedicat, acces la cursuri și programe de dezvoltare, abonament la bibliotecă privată și participarea la activități sportive. Totodată, angajații au acces la servicii gratuite de consiliere psihologică, financiară și juridică, precum și la concediu sabatic pentru cei cu minimum 5 ani vechime. În plus, angajații beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, zi liberă de ziua de naștere, câte două zile libere de Paște și de Crăciun.

De asemenea, Lidl pune un accent constant pe dezvoltarea profesională a angajaților săi. Toți membrii echipei au acces la programe de formare adaptate rolului și nivelului de experiență, precum și la resurse educaționale și inițiative de dezvoltare personală. Modelul de creștere internă este susținut activ, existând numeroase exemple de angajați care au pornit din poziții entry-level și au evoluat către roluri de management. Astfel, compania construiește un mediu în care performanța și dorința de dezvoltare sunt susținute pe termen lung.

Lidl România a obținut și în acest an certificarea Top Employer pentru al zecelea an consecutiv. La nivel internațional, compania a fost distinsă cu Enterprise Seal, care recunoaște eforturile de a menține standarde înalte de calitate ca angajator și de a asigura un management exemplar al resurselor umane în 31 de țări.

Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent în jur de 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice în 31 de țări.

La Lidl, punem preț pe un raport optim calitate-preț pentru clienții noștri. Simplitatea și orientarea către procese definesc activitățile zilnice din magazine, din centrele logistice regionale și din sediul central. În activitatea sa de zi cu zi, Lidl își asumă responsabilitatea față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea înseamnă respectarea promisiunii de calitate, din nou, în fiecare zi. În prezent, Lidl are peste 382.400 de angajați, dintre care peste 14.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 390 de magazine și 6 centre logistice.

