Donald Trump a publicat o tiradă de aproximativ 450 de cuvinte pe platforma Truth Social, în care a susținut că oprirea construcției sălii de bal prezidențiale, în valoare de 400 de milioane de dolari, ar fi „devastatoare pentru Casa Albă, pentru țara noastră și pentru toți cei implicați”. Mesajul a fost postat în contextul în care Statele Unite se confruntă cu reacții puternice după ce un protestatar anti-ICE a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, realatează The Independent.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Într-o serie de postări publicate duminică, președintele a abordat pe scurt situația din Minnesota, în urma uciderii asistentei de terapie intensivă Alex Pretti, scriind: „Minnesota este o acoperire criminală a unei fraude financiare masive care a avut loc!”. Trump și-a lăudat, de asemenea, aliații pentru aparițiile lor la Fox News, unde au comentat incidentul.

Cel mai amplu mesaj, fixat în partea de sus a contului său de Truth Social, a fost însă dedicat procesului intentat pentru a bloca proiectul sălii de bal de la Casa Albă. Acțiunea în instanță a fost depusă în decembrie de National Trust for Historic Preservation, care cere suspendarea construcției, susținând că administrația Trump a încălcat procedurile federale de evaluare și a ocolit Congresul prin demolarea unilaterală a aripii istorice de est a Casei Albe.

„Construiesc, pe lângă tot ceea ce fac deja, una dintre cele mai mari și mai frumoase săli de bal din lume, cu peste 300 de milioane de dolari din banii marilor patrioți americani și lucrând îndeaproape, încă de la început, cu Armata Statelor Unite și cu Serviciul Secret”, a scris președintele.

„A face un cadou atât de mare Statelor Unite ale Americii a fost considerat, de aproape toată lumea, „UN LUCRU MINUNAT DE FĂCUT” — dar nu, ca de obicei, am fost dat în judecată, de data aceasta de Radical Left National (No!) Trust for Historic Preservation, un grup căruia nu îi pasă deloc de țara noastră!”.

În postare, Trump i-a atacat pe cei pe care i-a numit „obstrucționiști și provocatori” pentru ceea ce a descris drept un „proces fără temei”, susținând că nu avea nevoie de aprobarea Congresului pentru proiect. „Congresul nu a încercat niciodată și nici nu a dorit să oprească proiectul sălii de bal!”, a afirmat el.

„Așa-zișii „conservatori ai patrimoniului”, care își primesc banii din cele mai neobișnuite locuri, nu ar trebui să fie lăsați să oprească această extindere atât de necesară a MAREI noastre Case Albe, un loc pe care un președinte nu a avut niciodată nevoie de permisiune să îl modifice sau să îl îmbunătățească, din cauza statutului special al terenului pe care se află, indiferent cât de mare (și importantă!) ar fi acea îmbunătățire.

În plus, în acest caz, totul se face cu proiectarea, consimțământul și aprobarea celor mai înalte niveluri ale Armatei Statelor Unite și ale Serviciului Secret. Simplul fapt că a fost intentat acest proces ridicol a expus deja, din păcate, acest fapt până acum strict secret”.

Trump: „Oprirea construcției (…) ar fi devastatoare pentru Casa Albă, pentru țara noastră și pentru toți cei implicați”

Într-o altă postare de duminică, Trump a reiterat: „Oprirea construcției, într-un stadiu atât de avansat, când atât de multe au fost deja comandate și realizate, ar fi devastatoare pentru Casa Albă, pentru țara noastră și pentru toți cei implicați”.

În documentele depuse la dosar, National Trust for Historic Preservation susține că legea federală interzice construcțiile pe terenuri federale din Washington fără o autorizație expresă din partea Congresului.

Vineri, judecătorul federal Richard Leon a părut să le dea dreptate, exprimând rezerve serioase față de proiect și punând sub semnul întrebării dacă președintele avea, într-adevăr, puterea legală de a demola aripa de est fără o supraveghere sau o autorizare explicită din partea Congresului.