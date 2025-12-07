Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku, capitala Azerbaidjanului, au asistat uluiți la o scenă neașteptată în zona cu fructe și legume. Doi „moși crăciuni” s-au luat la împins și îmbrâncit, transformând atmosfera de sărbători într-un moment tensionat, relatează Corriere della Sera citat de G4Media.

Protagoniștii incidentului purtau amândoi costume festive, însă proveneau din două tradiții diferite. Unul era îmbrăcat complet în alb, reprezentându-l pe Ded Moroz, variantă rusească a „Moșului”, iar celălalt purta costumul roșu specific lui Moș Crăciun occidental. Diferențele de stil nu au rămas doar la nivel vizual. Cei doi „moși crăciuni” au început să se împingă în fața clienților surprinși, iar un mic brad de Crăciun a fost răsturnat în timpul încăierării.

Intervenția promptă a unui agent de securitate a reușit să calmeze situația înainte ca spiritele să se inflameze și mai tare. Deși nu se cunoaște motivul disputei, incidentul a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, fiind distribuit masiv datorită caracterului său neobișnuit pentru o perioadă dedicată bucuriei și liniștii.