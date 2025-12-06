Percepția despre cât de sănătoasă este bucătăria românească rămâne împărțită, arată cel mai recent sondaj G4Food, realizat cu ocazia Zilei Naționale, în cadrul proiectului „Harta gusturilor românești 2025”.

Întrebați dacă mâncarea românească este sănătoasă, 44,4% dintre respondenți au ales varianta de mijloc: „uneori, depinde de preparat”. Procentul reflectă faptul că gastronomia locală este considerată diversă, cu rețete care pot fi adaptate în funcție de ingrediente și metode de gătit.

Doar 28,2% cred că bucătăria românească este „în mare parte sănătoasă”, în timp ce 25,7% declară că „nu este sănătoasă, este prea grasă sau prea calorică”.

Rezultatele se aliniază percepției generale conturate de sondaj: o gastronomie tradițională bogată și recognoscibilă, dominată de preparate consistente precum sarmalele, micii sau fasolea cu ciolan, feluri care sunt adesea apreciate pentru gust, dar considerate „grele” în contextul modern al alimentației echilibrate.

Sondajul, completat preponderent de români din țară (circa 85%) și din diaspora (aprox. 15%), a analizat nu doar preparatele reprezentative, ci și modul în care obiceiurile alimentare influențează identitatea gastronomică actuală.

Prin această cercetare, G4Food își propune să surprindă legătura dintre tradiție, percepțiile despre sănătate și modul în care românii își reevaluează mâncărurile de acasă în 2025.