Situație critică pentru crescătorii de animale din județul Mureș. Aproape 700 de ovine au fost sacrificate de urgență în comunele Voivodeni și Vătava, în urma confirmării unor focare de variolă ovină și caprină, a anunțat Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, anunță Agerpres.

Pentru a opri răspândirea virusului, autoritățile au aplicat imediat măsurile de asanare prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare, stabilind zone stricte de protecție și supraveghere.

Unde au fost depistate focarele?

Conform datelor oficiale transmise de DSVSA Mureș, virusul a afectat două exploatații:

Localitatea Toldal (comuna Voivodeni): unde a fost afectat și sacrificat un efectiv de 398 de oi.

Localitatea Dumbrava (comuna Vătava): unde focarul a cuprins un efectiv de 248 de oi.

Planul de urgență și restricțiile au fost instituite prin decizia Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), aplicându-se regulamentele europene stricte privind managementul bolilor transmisibile la animale.

Apel urgent către crescătorii de animale

În acest context epidemiologic delicat, DSVSA Mureș solicită maximă responsabilitate din partea tuturor fermierilor și le cere:

Să monitorizeze permanent starea de sănătate a oilor și caprelor. Să anunțe de urgență medicul veterinar la apariția primelor semne clinice suspecte. Să respecte cu strictețe toate măsurile și restricțiile sanitare veterinare impuse în teritoriu.

Măsuri de prevenție și instruire

Pentru a limita impactul economic și a proteja restul efectivelor din județ, inspectorii DSVSA monitorizează continuu situația din teren.

În plus, la sediul instituției au fost deja organizate ședințe de instruire destinate crescătorilor de ovine și caprine. În cadrul acestor întâlniri, fermierii au fost informați în detaliu despre obligațiile legale pe care le au, regulile stricte de biosecuritate pe care trebuie să le aplice în adăposturi și modalitățile prin care pot preveni răspândirea acestei boli extrem de contagioase.