Un obicei alimentar aparent banal ar putea deveni un aliat important în lupta cu kilogramele în plus. Potrivit unor cercetări recente, consumul acelorași mese în mod constant ar putea contribui la o pierdere în greutate mai eficientă decât o dietă variată. Studiul citat de publicația Earth.com arată că persoanele care au adoptat o rutină alimentară stabilă, cu mese repetate și aport caloric constant, au slăbit mai mult decât cele care și-au diversificat meniul zilnic, scrie ScienceAlert.

Cercetarea a analizat datele a peste 100 de adulți supraponderali sau obezi, implicați într-un program de slăbire desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni. Rezultatele au fost clare: participanții care au mâncat aceleași alimente în mod repetat au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală, comparativ cu 4,3% în cazul celor cu diete variate.

Diferența, deși pare modestă, devine semnificativă pe termen lung, spun cercetătorii. Mai ales în contextul în care menținerea unei diete este adesea dificilă, simplificarea alegerilor alimentare poate face diferența. „Simplificarea deciziilor zilnice legate de mâncare poate ajuta oamenii să își mențină obiceiurile sănătoase”, arată autorii studiului. Practic, reducerea varietății alimentare limitează tentațiile și facilitează controlul porțiilor și al caloriilor.

Fluctuațiile aportului caloric, dăunător

Un alt element esențial identificat de cercetători este stabilitatea aportului caloric. Fluctuațiile mari de la o zi la alta pot afecta negativ procesul de slăbire. Concret, pentru fiecare variație de 100 de calorii în alimentația zilnică, eficiența pierderii în greutate a scăzut cu aproximativ 0,6%. Explicația ține de mediul alimentar actual, considerat de specialiști „problematic”. Abundența de opțiuni, în special alimente ultraprocesate, face mai dificilă menținerea unei diete echilibrate.

În acest context, repetitivitatea poate funcționa ca o strategie de autocontrol. „Într-un mediu alimentar ideal, am recomanda diversitate. Dar în realitatea de astăzi, o dietă repetitivă îi poate ajuta pe oameni să facă alegeri mai sănătoase în mod constant”, explică cercetătorii.

Totuși, specialiștii avertizează că acest tip de dietă nu este lipsit de riscuri. Studiul nu a analizat calitatea nutrițională a alimentelor consumate, ceea ce înseamnă că pierderea în greutate ar putea apărea chiar și în cazul unor alegeri alimentare mai puțin sănătoase. De asemenea, nutriționiștii subliniază că o dietă variată rămâne esențială pentru aportul complet de vitamine și minerale. Repetarea acelorași mese pe termen lung poate duce la deficiențe nutriționale sau la dezechilibre ale microbiomului intestinal.

Rezultatele studiului sugerează că rutina alimentară poate deveni un instrument eficient pentru slăbit, mai ales într-un mediu plin de tentații. Totuși, echilibrul rămâne cheia: repetitivitatea poate ajuta la controlul greutății, dar diversitatea alimentară este necesară pentru menținerea sănătății pe termen lung.