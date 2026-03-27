Fermierii din sectorul vegetal ar putea beneficia, în acest an, de motorină la preț redus, fără accize și TVA, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență lansat vineri în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmite Agerpres.

Măsura este gândită ca un sprijin temporar, pe fondul scumpirilor accelerate la combustibil din 2026, și se aplică pentru un consum standard de 78 de litri pe hectar. Ajutorul va fi acordat pe baza adeverințelor eliberate de APIA și vizează fermierii care depun cereri de plată pe suprafață.

Motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor

Potrivit MADR, creșterea cotațiilor la petrol și produse petroliere a dus la majorări ale prețului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu efect direct asupra costurilor de producție. În aceste condiții, instituția propune eliminarea accizelor și a TVA pentru motorina utilizată în lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal.

Reprezentanții ministerului atrag atenția că motorina reprezintă între 19% și 30% din costurile totale ale fermierilor, iar lucrările mecanizate pot ajunge la 40-59% din costurile unei culturi.

„Iniţiativa vine într-un moment critic pentru agricultura românească, marcat de volatilitatea pieţelor internaţionale şi de creşterea semnificativă a cotaţiilor la petrol şi produse petroliere, care au generat majorări ale preţului motorinei de până la 25-50% într-un interval scurt, cu impact direct asupra costurilor de producţie. Proiectul de act normativ propune o măsură concretă: fermierii vor putea achiziţiona motorină la preţ redus, fără accize şi TVA, utilizată pentru lucrările agricole mecanizate din sectorul vegetal”, se arată în comunicatul MADR.

Dependenţa României de importurile de ţiţei amplifică impactul creşterii cotaţiilor internaţionale asupra pieţei interne

Ministerul avertizează că, fără o intervenție rapidă, sectorul agricol ar putea resimți efecte în lanț: dezechilibre pe piețele agricole, creșterea vulnerabilității financiare a fermierilor, dificultăți în plata obligațiilor, supraîndatorare sau chiar încetarea activității și abandonul terenurilor.

„În lipsa unei intervenţii rapide, sectorul agricol se poate confrunta cu: distorsionarea pieţelor agricole; creşterea vulnerabilităţii financiare a fermierilor; dificultăţi în achitarea obligaţiilor contractuale; risc de supraîndatorare şi încetare a activităţii; abandonul terenurilor agricole şi falimente în lanţ. În acelaşi timp, dependenţa României de importurile de ţiţei amplifică impactul creşterii cotaţiilor internaţionale asupra pieţei interne”, precizează instituția.

Proiectul este în consultare publică

Stabilitatea sectorului vegetal este considerată esențială pentru întregul lanț agroalimentar, de la producția primară până la procesare și zootehnie.

„Aşa cum am anunţat, intervenim pentru a proteja fermierii şi pentru a menţine echilibrul producţiei agricole într-un context economic dificil. Creşterea preţului la motorină pune presiune directă pe costurile de producţie şi poate afecta securitatea alimentară a ţării. Venim cu un mecanism prin care fermierii să poată achiziţiona direct de la pompă motorină, fără accize şi fără TVA, astfel încât să îşi poată continua activitatea”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Proiectul este în consultare publică și urmează să fie analizat și în structurile de dialog social ale ministerului.