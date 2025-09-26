VIDEO | Kurtocs kolacs, biscuiți Oreo, fructe sau brioșe pe care le mănânci … din ochi/ Designerul Diana Popa realizează bijuterii și obiecte artizanale inspirate din bucătărie: „În anii trecuți mi-am deschis un canal de YouTube cu rețete culinare și am participat la concursuri de gătit”

Prăjituri, fructe, legume sau chiar băuturi transformate în cercei, coliere ori obiecte decorative – totul realizat manual, cu migală și un strop de umor. Aceasta este lumea creată de Diana Popa, artizan care îmbină pasiunea pentru gastronomie cu arta bijuteriilor handmade. G4Food a stat de vorbă cu artistul și am întrebat-o atât despre sursele ei de inspirație, cât și despre abilitățile sale culinare.

Și în bucătărie și în atelierul de creație

Drumul Dianei către produsele artizanale cu aspect „culinar” nu a fost unul întâmplător. „În anii trecuți mi-am deschis un canal de YouTube cu rețete culinare și am participat la concursuri de gătit, precum Cozonacul de Aur al lui Măruță, Chefi la Cuțite sau Gazda Perfectă”, povestește ea. Experiențele din bucătărie au inspirat-o ulterior să facă săpunuri naturale, iar apoi să revină la o pasiune mai veche – bijuteriile handmade.

Astăzi, rezultatul acestei călătorii creative se vede în colecții de cercei în formă de kurtos kalacs, prăjituri Oreo, fructe de pădure sau chiar în săpunuri ce imită cafeaua ori deserturile sofisticate.

Inspirația vine direct din farfurie

„Inspirațiile culinare sunt de moment. Mănânc ceva dulce și mă întreb: ce-ar fi să fac niște cercei dulci?”, spune Diana. Kurtos-ul, de pildă, era de mult pe lista de idei, dar a prins viață abia acum. Cozonacul va urma, cel mai probabil în perioada sărbătorilor de iarnă.

Obiecte unicat, realizate cu migală

Produsele sunt unicat, iar la cerere Diana poate reproduce un model. Timpul de execuție variază: de la câteva ore pentru o pereche de cercei simpli, până la câteva zile pentru un obiect mai complex, precum o cană sau o vază. „Nu există o tehnică unică. Îmbin mai multe stiluri până când obțin rezultatul dorit”, explică artizana.

Reacțiile clienților

Cei care îi descoperă creațiile sunt de obicei fascinați de naturalețea și varietatea modelelor. Mulți cumpără pentru a le purta personal, dar la fel de des le aleg ca daruri surprinzătoare pentru cei dragi. „Uneori clienții nu știu ce să aleagă, pentru că le plac prea multe modele”, spune Diana zâmbind.

Tematică de sezon și sărbători, dar și comenzi personalizate

Colecțiile urmează adesea tematica anotimpurilor și sărbătorilor – toamnă, Crăciun, Paști, 1 Martie – dar și fructele de sezon: cireșe, pepene, citrice, fructe de pădure. De asemenea, primește constant comenzi personalizate, fiecare dintre ele o provocare de a surprinde așteptările clientului.

„Nebunii” și planuri de viitor

Printre ideile pe care le are în minte se numără și un proiect spectaculos: realizarea unui kurtos uriaș. „Să vedem dacă voi reuși”, spune ea cu entuziasm.

Rețeta succesului pentru un artizan

Întrebată ce sfaturi ar da celor care vor să pornească pe drumul produselor artizanale, Diana e fermă: „Să-și urmeze visul și să muncească pentru el. E nevoie de muncă, studiu, răbdare, ambiție și perseverență. Nimic nu se întâmplă peste noapte, dar cu timp și dedicare, totul devine posibil.”

Bijuteriile și obiectele decorative create de Diana Popa nu sunt doar accesorii frumoase, ci și un mod de a îmbina frumosețea vizuală cu gustul. Pentru că (nu-i așa?) o pereche de cercei în formă de prăjitură sau un săpun care arată și miroase ca un desert, stârnește (cu sau fără voie) pofte în papilele gustative.

Comentariile de pe rețelele sociale: majoritatea impresionați de cerceii în formă de kurtocs kolacs, alții strâmbă din nas

Legat de cerceii kurtocs kolacs, unii s-au entuziasmat: „E ilegal ce faci ne faci să murim de poftă, puteam să jur că e adevărat, dacă îl aveam în față îl mâncam garantat”. Alții au strâmbat din nas la idee („Cine ar purta așa ceva?”), deși toți au admirat tehnica. Iar alții au zis că le place prea mult acest dulce ca să cumpere cerceii: „Mi s-ar face poftă de kurtocs kolacs de câte ori i-aș vedea!”.

Citește aici interviul complet

G4Food: Diana, cum ai început să creezi produse artizanale sub formă de alimente? Cum ți-a venit ideea să faci cercei kurtos sau oreo ori săpunuri care arată ca prăjituri sau cafea?

Diana Popa: În anii precedenți mi-am deschid canal de youtube cu rețete culinare, au urmat concursuri de gătit la care am participat (Cozonacul de Aur al lui Măruță, Chefi la Cuțite, Gazda Perfectă). Toți acești ani și-au pus amprenta și am început să fac săpunuri naturale și produse naturale de îngrijire corporală. După câțiva ani, am revenit la o pasiune mai veche, bijuteriile handmade. Deci au mers mână în mână toate.

G4Food: Cum alegi ce produse să prezinți inspirandu-te din alimente? E o inspirație de moment sau ai o strategie de piață? Și de ce kurtos si nu cozonac, de ex.

Diana Popa: Inspirațiile “culinare” sunt de moment. De genul, mănânc ceva dulce și mă întreb:” ce-ar fi să fac niște cercei dulci?”

Cerceii kurtos erau de mult în plan. Doar că nu le venise rândul. Și cozonacii sunt în plan, probabil la Crăciun se vor materializa.

G4Food: Cât timp îți ia să realizezi un produs complex? Faci producție de serie mică sau unicate ori la comandă?

Diana Popa: Produsele noastre sunt unicat. Realizez câte un exemplar din fiecare model însă, la comandă, refac modelele. Ca și durată, depinde de model și complexitate. Poate dura de la câteva ore, până la câteva zile (de exemplu o cană sau o vază).

G4Food: Care e tehnica în care le realizezi de ies atât de „naturale”?

Diana Popa: Nu este o tehnică anume, îmbin mai multe stiluri până obțin rezultatul dorit.

G4Food: Cum reacționează clienții când văd produsele – sunt impresionați mai mult de aspect sau contează mai mult utilitatea / calitatea ingredientelor? Le iau pentru ei sau mai mult pentru cadouri?

Diana Popa: Clienții sunt fascinați de varietatea modelelor și culorilor produselor noastre. Întotdeauna sunt în impas când trebuie să aleagă un produs, neștiind ce să aleagă. Achiziționează produse atât pentru ei, cât și pentru a le oferi celor dragi.

Reporter: Ai primit comenzi personalizate? Ce provocări ai întâmpinat când ai realizat ceva la comandă?

Diana Popa: Da, primesc nenumărate comenzi personalizate. De fiecare dată încerc să mă ridic la nivelul așteptărilor clienților.

G4Food: Creezi produse „de sezon”? Fructe, flori de sezon?

Diana Popa: Da, creez produse de sezon, gen tematica toamnă, iarnă, Crăciun, Paști, Martie etc. Si fructe de asemenea (cireșe, fructe de pădure, pepene, lămâi, portocale etc), și flori.

G4Food: Ce produs ai în minte să creezi dar încă nu l-ai realizat? Ai vreo idee “nebunească” legată de o formă foarte neobișnuită?

Diana Popa: Am de ceva timp în minte să fac un kurtos urias. Să vedem dacă voi reuși.

G4Food: Ce sfaturi ai pentru cineva care vrea să înceapă o afacere în zona produselor artizanale? Do și don’t din perspectiva experienței pe care o ai acum.

Diana Popa: Aș spune să își urmeze visul și orice devine posibil. Să muncească pentru visul lui și atunci totul devine realitate. Muncă, studiu, răbdare, ambiție, perseverență. Aceasta este rețeta succesului. Totul se face în timp, să nu se aștepte la miracole peste noapte.