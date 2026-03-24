Pensiunile rurale din satele aşezate pe Valea Marei şi Valea Vişeului sunt printre cele mai căutate de turişti pentru minivacanţa de Paşti, însă rezervările sunt efectuate în număr redus comparativ cu anii trecuţi, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC), filiala Maramureş, Livia Sima, transmite Agerpres.

„Deocamdată, pare un interes modest pentru rezervarea unui loc de Paşti, iar cele mai căutate pensiuni sunt cele situate în satele aşezate pe Valea Vişeului şi Valea Marei. Pensiunile din această zonă a Maramureşului sunt apreciate de turişti, inclusiv pe durata sezonului de vară (…) Anul trecut, cu trei săptămâni înaintea sărbătorilor pascale, rezervările erau operate în proporţie de aproape de 80%, iar acum, estimăm o rezervare în proporţie de 45%, dar în următoarele zile rezervările pot creşte simţitor” a spus Livia Sima.

Unul dintre locurile preferate de turişti este satul turistic Breb, apreciat pentru pensiunile construite din lemn.

„Satul turistic Breb e căutat de turiştii românii şi străini pentru că respectă mult din formatul caselor ţărăneşti maramureşene vechi, iar o parte dintre proprietarii de pensiuni chiar deţin vechi case din lemn, unele vechi de peste 100 de ani. Şi, alte pensiuni nou ridicate de-a lungul timpului, majoritatea din lemn, respectă linia arhitectonică a caselor maramureşene, iar acest lucru încântă privirea. Deşi păstrează o patină a timpului, aceste pensiuni au tot confortul, utilităţile, iar în unele situaţii, gazda devine ghid pentru turiştii care intenţionează să viziteze zonele învecinate. Breb rămâne una dintre destinaţiile preferate ale turiştilor români sau străini indiferent de anotimp şi atrage atenţia şi prin faptul că e aşezat la poalele Munţilor Gutâi” a mai precizat Livia Sima.

Potrivit acesteia, turiştii apreciază în mod deosebit bucătăria tradiţională, dar şi mâncărurile speciale care se pregătesc de Paşti.

„Maramureşul este renumit pentru preparatele tradiţionale, iar partea şi mai deosebită e că există pensiuni care gătesc preparatele la cuptorul cu lemne, îndeosebi cozonacii, pâinea de casă şi drobul de miel. Toate aceste bunătăţi sunt gătite la cuptorul cu foc din lemne, afară, aşa cum se făcea mereu la sat. E şi aici un mic secret pentru necunoscători: toate preparatele făcute la focul cu lemne sunt mult mai gustoase. Drobul de miel, cozonacul, vinul de casă, dar şi alte preparate sunt printre cele mai apreciate de turiştii care aleg o minivacanţă plăcută de Paşti” a mai sus Livia Sima.

Preşedintele filialei ANTREC a amintit că turiştii care aleg ca destinaţie Maramureşul pentru sărbători optează să viziteze lăcaşele de cult vechi, bisericile de lemn aflate în patrimoniul mondial UNESCO, iar cei tineri aleg să urce pe munte, îndeosebi în Parcul Naţional din Munţii Rodnei, Parcul Natural Munţii Maramureşului sau să parcurgă diverse trasee din Munţii Gutâi sau Ţibleş.