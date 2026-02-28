Postul Paștelui nu a venit cu scumpiri

Anul acesta, producătorii și comercianții de produse vegetale au pregătit o surpriză frumoasă. Prețurile în piețe nu au mai crescut, așa cum s-a întâmplat în alți ani, în Postul Paștelui.

Așa cum am constatat în mai multe dintre piețele Capitalei, prețurile legumelor și fructelor nu au crescut odată cu intrarea în Postul Paștelui. Ba chiar, unele dintre ele au și scăzut. În plus, am constatat o abundență de produse. Unele provenind din producția internă, din sere și solarii, altele din import.

Cartofii – albi sau roșii- se vând cu prețuri cuprinse între 2,5 și 3,5 lei/kg, în funcție de aspect și dimensiune. Cererea este în creștere, căci, așa cum se știe, în această perioadă consumul se mărește.

Un alt produs foarte cerut este varza – proaspătă sau murată. Și aceasta se găsește în cantități mari, la prețuri rezonabile. Pentru cei care doresc o variație, pe tarabe se află și conopidă sau broccoli, la prețuri cuprinse între 10 și 15 lei/kg. Vinetele sunt etalate și ele pe tarabe. Se vând la bucată – 3 – 5 lei, sau la kilogram.

Surprinzător, cele mai scumpe legume sunt ardeii, roșii sau kapia, care costă între 15 și 20 lei/kg. În schimb, tomatele au un preț surprinzător: am găsit roșii cherry tricolore chiar și cu 10 lei/kg. Calitate impecabilă, gust plăcut. Proveniența: Maroc.

Tot din Maroc vine și zmeura proaspătă, care costă între 50 și 60 lei/kg. Se vinde însă și ambalată, în caserole mai mici, care se vând cu 10 lei/bucată. Și lumea cumpără!

Alții preferă căpșunile, care costă 50 lei/kg sau afinele, la același preț.

Revenind la produsele autohtone, trebuie să menționăm ceapa verde, loboda, ridichile de lună și spanacul. Toate la cinci lei/legătură. Mai mare sau mai mică, după inima precupețului…

Doritorii găsesc și produse mai neobișnuite

Dintre produsele autohtone, dar mai puțin obișnuite în această perioadă, trebuie să menționăm dovleceii, din diverse specii, și gulioarele. Acestea din urmă pot fi consumate atât crude, în salate, cât și gătite, într-o delicioasă tocăniță. Prețul lor variază între cinci și opt lei, în funcție de dimensiune. Pentru patru porții de mâncare sunt de ajuns trei bucăți medii, de șapte lei/bucata.

Un alt produs tradițional sunt prunele uscate sau afumate. Și acestea pot fi preparate ca o delicioasă mâncare de post. Prețul lor este cuprins între 20 și 25 de lei/kg.

Desigur că nu lipsesc citricele – mandarine, portocale, clementine- și nici bananele, kiwi, rodii și alte fructe de import. Pentru cei care preferă fructele autohtone, piața abundă de mere. Acestea costă între patru și 12 lei/kg, în funcție de soi și mărime. Perele sunt ceva mai scumpe, în jur de 15 lei/kg. Dar la piață totul este negociabil…

În sfârșit, puteți găsi struguri, cu prețuri între șase și 15 lei/kg. Cei din urmă albi, fără sâmburi.

Într-un cuvânt, cei care doresc să respecte restricțiile alimentare impuse de Postul Paștelui, pot să se bucure de un meniu variat, fără să fie nevoiți să bage prea adânc mâna în buzunar.