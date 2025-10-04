Dacă ești în căutarea unui desert de sezon, ușor de făcut și spectaculos la gust, prăjitura cu prune și glazură fină este alegerea ideală.

Combinația dintre blatul pufos cu cacao, fructele aromate și stratul aerat de glazură transformă această rețetă într-o surpriză dulce perfectă pentru familie și prieteni.

Ingrediente necesare:

Pentru blat: 190 g făină, 1 ou, 100 g zahăr, 100 ml ulei, 2 linguri cacao, 1,5 lingurițe praf de copt, un praf de sare.

Pentru stratul de fructe: 400 g prune fără sâmburi, un strop de scorțișoară.

Pentru glazură: 5 albușuri, 100 g zahăr, 50 g făină de cartofi sau amidon de porumb, 200 ml iaurt natural.

Pentru decor: zahăr pudră.

Cum se prepară:

Prunele se spală, se curăță de sâmburi și se taie în jumătăți sau sferturi, apoi se aromatizează cu puțină scorțișoară. Între timp, se bate glazura: albușurile spumă tare, cu zahăr adăugat treptat, până capătă o textură lucioasă. În amestec se încorporează iaurtul și făina de cartofi.

Pentru blat, se amestecă toate ingredientele până se obține un aluat omogen, care se împarte în două părți: una mai mare și una mai mică. Într-o tavă de 17×27 cm, tapetată cu hârtie de copt, se așază partea mai mare de aluat, se adaugă prunele, glazura, iar deasupra se presară bucățele din aluatul rămas.

Prăjitura se coace în cuptorul preîncălzit la 170°C, timp de aproximativ 50 de minute. După ce s-a răcit, se presară un strat fin de zahăr pudră.

Rezultatul? Un desert cu aspect elegant și gust echilibrat, unde dulceața prunelor se îmbină armonios cu aroma de cacao și textura catifelată a glazurii. Perfect pentru un mic răsfăț de weekend sau pentru a încheia o masă în familie.