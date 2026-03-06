Denumirea de „friptură vegetală” va fi interzisă în Uniunea Europeană, dar nu și cârnații și burgerii vegetali, potrivit unui compromis încheiat între eurodeputați și statele membre, informează Agerpres

Politicienii de dreapta și reprezentanții industriei cărnii doreau interzicerea termenilor precum ‘friptură’, ‘burger’ și ‘cârnați’ pentru produsele vegetariene, în numele apărării crescătorilor de animale.

Subiectul a făcut obiectul unor negocieri aprige, în contextul în care alternativele vegetale sunt în plin avânt, în special în Germania, cea mai mare piață din Europa în acest domeniu.

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis pentru a utiliza termenii ‘friptură’, ‘bacon’ și ‘ficat’ exclusiv pentru produsele din carne.

Hamburgerii vegetarieni și cârnații vegetali își vor putea păstra denumirile în acest stadiu.

Acest compromis va trebui să fie supus votului Parlamentului și al celor 27 de state membre.

Este ‘un prim pas’, a salutat eurodeputata de dreapta Céline Imart, politiciana franceză aflată la originea propunerii.

Fără „carne” pentru a denumi un produs vegetal

Parlamentara subliniază, de asemenea, ‘interzicerea de a utiliza denumirea de ‘carne’ pentru orice produs de laborator sau orice produs celular’. Ea consideră că această decizie reprezintă ‘un progres decisiv pentru agricultorii noștri’.

Ecologista olandeză Anna Strolenberg a regretat apariția unei ‘liste negre’ pentru anumite denumiri, dar s-a bucurat că a salvat ‘burgerul vegetarian’.

Un membru al trupei The Beatles se implică în dezbatere

Asociațiile de consumatori au denunțat compromisul la care s-a ajuns. ‘Consumatorii vor să mănânce mai sănătos (…). Noile reguli nu vor face decât să sporească confuzia și sunt pur și simplu inutile’, a estimat Biroul European al Uniunilor de Consumatori (BEUC).

Măsura, inclusă într-o lege mai amplă pentru consolidarea poziției agricultorilor în lanțul valoric, a încins spiritele în Parlamentul European și dincolo de el.

O legendă a muzicii s-a implicat în această dezbatere: Sir Paul McCartney. Fostul membru al trupei The Beatles a luat atitudine pentru a apăra ‘fripturile de soia’ și ‘cârnații de tofu’.

Muzicianul britanic este un vegetarian convins, iar prima lui soție, Linda, a lansat o marcă de produse vegetariene la începutul anilor ’90.

În Germania, supermarketurile Lidl și Aldi au cerut, de asemenea, să se evite interzicerea unor termeni care au devenit deja ‘familiari’ pentru consumatori.

În schimb, crescătorii de animale și reprezentanții industriei cărnii le reproșează alternativelor vegetale faptul că ‘estompează reperele și slăbesc recunoașterea unui produs brut și 100% natural’, ‘însușindu-și denumirile cărnii în scopuri de marketing’.

În Franța, în 2024 a fost adoptat un decret care propunea interzicerea acestui tip de denumire pentru a calma furia fermierilor. Însă decretul a fost anulat de Consiliul de Stat la sfârșitul lunii ianuarie 2025, în urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Discuții în Parlamentul European din 2020

În Parlamentul European, eurodeputații au respins un proiect de lege pe aceeași temă în 2020.

Însă echilibrele politice s-au schimbat la Strasbourg, unde dreapta și extrema dreaptă au ieșit întărite din alegerile din iunie 2024 și își revendică apropierea de lumea agricolă.

Cu toate acestea, măsura a provocat diviziuni în cadrul acestor grupuri.

Germanul Manfred Weber, liderul dreptei europene, a respins propunerea inițială, considerând că aceasta ‘nu reprezintă deloc o prioritate’, deoarece ‘consumatorii nu sunt proști’.

Produsele vegetariene care imită carnea s-au aflat în plin avânt în ultimii ani, fiind susținute de preocuparea consumatorilor de a mânca sănătos, de a proteja animalele și de a-și reduce amprenta ecologică, în condițiile în care fermele de creștere a animalelor sunt mari emițătoare de CO2.