Ouăle roșii, nelipsite de pe masa de Paște, sunt asociate cu viața, Învierea și jertfa lui Iisus Hristos, iar obiceiul ciocnirii lor își are originea în tradiții și legende creștine păstrate până astăzi, transmite MEDIAFAX.

În mod tradițional, ouăle se vopsesc în Joia Mare, zi despre care se spune că le conferă o rezistență neobișnuită în timp. Acestea sunt, alături de pască și alte preparate, simboluri centrale ale sărbătorii.

Originea obiceiului este explicată prin mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă sub crucea pe care era răstignit Iisus, iar acestea s-au înroșit de la sângele său. O altă poveste arată că pietrele aruncate spre Iisus s-au transformat în ouă roșii în momentul în care l-au atins. De asemenea, există o istorisire potrivit căreia, după răstignire, un fariseu ar fi spus: „Când va învia cocoşul pe care-l mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus”. Imediat, ouăle s-au înroșit, iar cocoșul a prins viață.

Tradiția oferirii ouălor colorate este însă mai veche decât creștinismul. Înainte de era creștină, ouăle decorate erau oferite la sărbători care marcau reînnoirea timpului, fiind considerate simboluri ale vieții și continuității. În creștinism, oul este asociat cu ideea de renaștere și cu Învierea lui Iisus.

Culoarea roșie are o semnificație centrală, fiind legată de sângele vărsat pe cruce și de ideea de purificare. În prezent, ouăle sunt vopsite și în alte culori, precum galben, verde sau albastru, care sugerează bucuria primăverii, dar și în negru, asociat suferinței.

În Bucovina și în alte zone ale țării se păstrează tradiția încondeierii ouălor, considerată o formă de artă populară. Modelele includ motive geometrice, vegetale sau religioase, iar realizarea lor necesită tehnici precise și multă răbdare. Aceste „ouă muncite” folosesc culori cu semnificații distincte: roșul pentru viață și dragoste, galbenul pentru lumină, verdele pentru natură, albastrul pentru sănătate, iar negrul pentru eternitate.

Ciocnitul ouălor este unul dintre cele mai cunoscute ritualuri pascale. După slujba de Înviere, credincioșii ciocnesc ouăle rostind „Hristos a Înviat!”, iar răspunsul este „Adevărat a Înviat!”. În mod tradițional, cel mai în vârstă bărbat începe acest gest, iar oul spart este oferit celui care a câștigat.

În unele regiuni, precum Transilvania, capul familiei împarte un ou sfințit tuturor celor de la masă, ca semn de unitate. Cojile nu sunt aruncate la întâmplare: ele sunt fie îngropate pentru fertilitatea pământului, fie aruncate în ape curgătoare, ca semn pentru cei plecați.

Obiceiul vopsirii ouălor are rădăcini și în primele comunități creștine din Mesopotamia, unde acestea erau colorate în roșu pentru a simboliza sângele lui Hristos. Ulterior, tradiția s-a extins în Europa, fiind preluată de diferite confesiuni. Descoperiri arheologice din Africa arată însă că decorarea ouălor este mult mai veche, fără ca originea exactă a practicii să fie cunoscută.

Astăzi, ouăle roșii rămân unul dintre cele mai puternice simboluri ale Paștelui, păstrând sensul religios și tradițiile transmise din generație în generație.