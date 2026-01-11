Prunele uscate, cunoscute mai ales pentru efectul lor asupra digestiei, pot avea un impact mult mai amplu asupra sănătății. Cercetări recente arată că un consum regulat poate contribui la scăderea colesterolului și la reducerea inflamației din organism. Specialiștii vorbesc despre un posibil beneficiu direct asupra sănătății inimii, conform verywellhealth.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De fapt, consumul zilnic de prune uscate poate îmbunătăți profilul lipidic. În același timp, poate reduce stresul oxidativ și inflamația. Stresul oxidativ apare atunci când organismul nu dispune de suficienți antioxidanți pentru a neutraliza radicalii liberi, molecule care pot deteriora celulele.

Un studiu publicat în 2021 a analizat efectele consumului zilnic a 50–100 de grame de prune uscate, echivalentul a aproximativ cinci până la zece bucăți. Participanții care au respectat acest obicei au prezentat un risc mai mic de boli cardiovasculare. S-a observat o scădere a colesterolului și a unui marker de inflamație. „Reducerea acestor valori este probabil legată de creșterea nivelului de antioxidanți din organism”, a explicat Shirin Hooshmand, profesor de științe ale exercițiului și nutriției la Universitatea de Stat din San Diego și coautoare a studiului.

Prunele uscate, mai eficiente decât prunele proaspete

Există mai puține cercetări despre beneficiile prunelor proaspete sau ale sucului de prune. Procesul de uscare cu aer cald prelungește durata de conservare și poate intensifica unele proprietăți nutriționale. Acest lucru face ca prunele uscate să fie o opțiune practică pentru consumul zilnic. „Probabil ar trebui să mănânci mai multe prune proaspete pentru a obține același efect, dar compoziția de bază rămâne similară”, a declarat Maya Vadiveloo, profesor asociat de nutriție la Universitatea din Rhode Island.

Pentru mulți oameni, este mai simplu să consume cinci până la zece prune uscate decât o cantitate echivalentă de fruct proaspăt. Totuși, ambele variante sunt considerate superioare sucului de prune. „Fructele întregi sunt bogate în fibre, oferă sațietate și au, în general, un aport caloric mai scăzut”, a precizat Vadiveloo.

Beneficiile nu sunt limitate la vârstnici

Majoritatea studiilor existente au fost realizate pe femei aflate la menopauză și pe bărbați cu vârsta peste 55 de ani. Cu toate acestea, specialiștii susțin că și adulții tineri pot beneficia de includerea prunelor uscate în alimentație. Pentru cei care nu agrează gustul prunelor uscate, alternativele includ merele și fructele de pădure. Acestea au, de asemenea, efecte benefice asupra inimii.

Experții subliniază însă că fructele reprezintă doar o parte a unei diete echilibrate. Alimentația trebuie să includă legume, leguminoase și uleiuri sănătoase pentru inimă. „Nu poți adăuga prune uscate într-o dietă bogată în carne grasă și alimente ultraprocesate și să te aștepți la un miracol”, a avertizat Vadiveloo. Prunele uscate pot sprijini sănătatea cardiovasculară. Efectul este maxim atunci când fac parte dintr-un stil de viață echilibrat și activ.