Consumul unui măr alături de o lingură de unt de arahide poate modifica modul în care organismul gestionează glicemia. Nutriționiștii spun că această combinație simplă menține glicemia mai stabilă, oferă energie constantă și susține o digestie sănătoasă.

Mărul conține zaharuri naturale și fibre, mai ales dacă este consumat cu coajă, iar fibrele încetinesc absorbția glucozei, arată veriwellhealth.com. Diane Lindsay-Adler, specialist în nutriție la New York Medical College, subliniază că adăugarea untului de arahide aduce grăsimi sănătoase, proteine și fibre suplimentare.

Ea spune că această combinație determină o creștere treptată a glicemiei, nu o creștere bruscă urmată de scădere rapidă. De aceea, gustarea este considerată mai echilibrată decât un măr consumat singur.

Digestia încetinește și oferă un plus de confort digestiv

Merele sunt bogate în fibre solubile, în special pectină. Această componentă încetinește digestia și contribuie la eliberarea treptată a glucozei în sânge. Lauri Wright, profesor la USF College of Public Health, spune că grăsimile și proteinele din untul de arahide întârzie golirea gastrică.

Mărul conține și fibre insolubile, eficiente pentru tranzitul intestinal. Combinația dintre pectină și fibrele insolubile sprijină sănătatea intestinală pe termen lung.

Un măr consumat singur oferă energie rapidă, deoarece este format în principal din carbohidrați. Mulți oameni simt însă foame din nou după scurt timp. Proteinele și grăsimile din untul de arahide mențin sațietatea și asigură o eliberare lentă a energiei.

Această gustare poate reduce poftele târzii și episoadele de scădere bruscă a energiei, frecvente după gustări bogate în zahăr.

Controlul glicemiei se îmbunătățește pe termen lung

Specialiștii spun că asocierea fructelor cu proteine și grăsimi sănătoase are efecte pozitive în timp. Mecanismele includ o reacție insulinică mai bună, scăderea vârfurilor glicemice și creșterea senzației de sațietate.

Acest tip de gustare poate înlocui opțiunile ultraprocesate, precum biscuiții dulci sau batonul cu cereale. Înlocuirea consistentă a gustărilor procesate are impact pozitiv asupra dietei generale.

Merele oferă două tipuri de fibre, antioxidanți și un nivel ridicat de apă. Studiile arată că acestea pot îmbunătăți sănătatea cardiovasculară.

Untul de arahide aduce grăsimi nesaturate, magneziu, niacină, vitamina E, fier și zinc. Cercetările privind consumul de nuci și unturi din nuci indică beneficii pentru inimă și greutatea corporală, mai ales când sunt preferate în locul gustărilor bogate în zahăr.

O porție formată dintr-un măr mediu și o lingură de unt de arahide are aproximativ:

180-200 de calorii

4 g de proteine

8 g de grăsimi, în principal mononesaturate

25-28 g de carbohidrați

5-6 g de fibre

0 g de zahăr adăugat, dacă untul este natural

Sfaturi pentru a valorifica gustarea la maximum

Pentru un aport optim de fibre, mărul se consumă cu tot cu coajă. Soiul Granny Smith este o opțiune bună pentru cei care preferă un gust mai puțin dulce.

Este indicat un unt de arahide cu ingrediente puține, preferabil doar arahide și sare. Pentru un plus de echilibru, nutriționiștii recomandă una sau două linguri de unt de arahide alături de un măr mediu.