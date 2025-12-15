Cezar Ioan vorbește în cel mai recent episod al producției G4Food „Connaisseur fără ifose”, filmat de această dată într-o băcănie recent deschisă în Pipera, „Beverly Hills-ul Bucureștiului”, despre vinuri deja validate de experți și despre importanța degustărilor tematice.

În mesajul său, Cezar Ioan îi încurajează pe pasionații de vin să urmărească evenimentele de degustare în care sunt propuse exclusiv vinuri medaliate cu aur sau mare medalie de aur, ori etichete care au obținut punctaje foarte ridicate din partea specialiștilor internaționali și a publicațiilor de profil, degustări de peste 95 sau chiar 100 de puncte.

Ideea principală este simplă: atunci când descoperi un astfel de eveniment, merită să verifici lista vinurilor propuse și să vezi dacă acestea se potrivesc preferințelor tale obișnuite, dar și să profiți de ocazie pentru a explora stiluri sau producători pe care nu îi cunoșteai. Aceste vinuri vin deja cu un „beneficiu de încredere”, oferit de opiniile conjugate ale unor cunoscători cu experiență.

Vinurile cu medalii sau punctaje mari nu sunt neapărat scumpe

De cele mai multe ori, astfel de degustări au loc în locații HoReCa sau în băcănii specializate, unde experiența vinului este completată de produse gastronomice: brânzeturi, uleiuri artizanale, măsline sau alte delicatese. Atmosfera este una relaxată, departe de rigiditatea unei mese oficiale, iar participanții pot degusta liber, socializa și descoperi gusturi noi.

Un alt mit pe care Cezar Ioan îl demontează este legat de preț: vinurile cu medalii sau punctaje mari nu sunt neapărat scumpe. În multe cazuri, surprizele vin din zona vinurilor de preț mediu sau chiar accesibil, care oferă multă plăcere și sunt apreciate de experți.

„Veți avea surpriza să descoperiți vinuri de preț mediu sau chiar ieftine, care să vă facă mare, mare plăcere”, conform sursei citate.