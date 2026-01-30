Perioada sărbătorilor de iarnă este, pentru mulți români, sinonimă cu mese bogate, întâlniri de familie și mici excese alimentare. Potrivit consilierului în nutriție dr. Ion Niculaescu, acest comportament are explicații clare, care țin mai ales de contextul cultural și emoțional. El a fost prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate”, realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână. „Există un fundal tradițional foarte puternic. Avem multe sărbători, mese festive, întâlniri apropiate unele de altele. Crăciunul, în sine, durează două-trei zile, nu două-trei săptămâni, dar în realitate ajungem să mâncăm festiv o perioadă mult mai lungă”, explică specialistul. Practic, mesele de sărbătoare se succed rapid, iar acest ritm creează o stare continuă de excepție alimentară.

În cultura românească, masa are un rol central. „Ne place să ne întâlnim la masă, să mâncăm bunătăți, să ne bucurăm împreună. Este o stare specială, specifică sărbătorilor de iarnă. Din punctul meu de vedere, este cea mai dificilă perioadă din an , pentru cei Care vor să-și mențină greutatea sau să dea jos niște kilograme”, spune Ion Niculaescu. Tocmai de aceea, această perioadă este cea mai dificilă din an pentru cei care vor să își mențină greutatea sau să slăbească.

Sărbătorile nu sunt pentru dietă

Consilierul în nutriție subliniază că sărbătorile nu sunt momentul potrivit pentru diete stricte. „Nu slăbești de sărbători, slăbești în restul anului. De sărbători trebuie să te simți bine. Sunt mese de excepție, nu mese de exces”, afirmă el. Persoanele care au deja o conduită alimentară echilibrată reușesc, de regulă, să nu acumuleze kilograme în plus.

După această perioadă, mulți pacienți îi mărturisesc că abia așteaptă să revină la alimentația corectă învățată anterior. Tania Fântână confirmă teoria consilierului în nutriție. „Există o stare duală: pe de o parte, ne atrag alimentele cu care am crescut, pe de altă parte, nu vrem să ne îngrășăm. Mergem și în vizite unde oamenii gătesc ce noi nu gătim acasă poate pentru că am exclus acele alimente, dar nici nu vrem să ne îngrășăm. De aici apare confuzia și tendința de a mânca mai mult”, spune ea. „Este o contradicție”, completează specialistul.

Sărbătorile rămân, astfel, un echilibru delicat între tradiție, plăcere și moderație.