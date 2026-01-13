Toată lumea a auzit despre faptul că alimentația sănătoasă și mișcarea contribuie la menținerea sănătății inimii și previn obezitatea. Poate ești uimit să afli că țări precum Danemarca sau Olanda au o rată a bolilor cardiovasculare și a obezității mult mai redusă decât România.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiologie și medicină internă, doctor în medicină, fondatorul Clinicii Cardiomed și fost președinte al Societății Române de Cardiologie explică, pentru G4Food, ce ar trebui să facem noi, românii, pentru a fi mai sănătoși ca nație.

Alimentația sănătoasă, un pas important

“Lucrurile sunt simple: stilul de viață echilibrat este cel care ne menține sănătoși. Iar asta înseamnă tot. Alimentația sănătoasă este foarte importantă. Dacă alegi să consumi, echilibrat, legume, fructe, pește, carne de pui, nuci, semințe etc îți ajuți organismul să se mențină sănătos. În principiu, alimentele cât mai naturale sunt cele mai benefice.

De asemenea, mișcarea. Sedentarismul ucide. La propriu. Dacă te plimbi doar cu mașina, chiar și pe distanțe foarte scurte, sau bicicleta fixă din casă e deja transformată în cuier, în mod clar ești un sedentar, iar inima ta poate avea mult de suferit. În plus, kilogramele se vor acumula, vei deveni supraponderal sau obez, lucruri care afectează inima și nu numai. De ce alte popoare, cum sunt, de exemplu, danezii sau olandezii, stau mai bine decat noi, statistic vorbind, la rata bolilor de inimă sau a obezității? Pentru că un procent mare din populație se de plasează cu bicicleta. Mișcarea înseamnă sănătate”, explică dr. Tatu-Chițoiu.

Alimente ce previn bolile de inimă și obezitatea

Legume și fructe (zilnic) – Spanac, broccoli, varză, morcovi, mere, fructe de pădure, citrice. Toate sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți, care scad colesterolul și ajută la controlul greutății.

Cereale integrale – Ovăz, orez brun, quinoa, pâine integrale. Fibrele din ele reduc riscul de boli cardiovasculare și oferă sațietate.

Leguminoase – Fasole, linte, năut, mazăre. Toate conțin proteine vegetale și fibre și ajută la menținerea glicemiei stabile, reducând, în același timp, grăsimea corporală.

Pește gras (2–3 ori/săptămână) – Somon, sardine, macrou. Acizi grași omega-3 din acești pești protejează inima și reduc inflamația.

Grăsimi sănătoase – Avocado, ulei de măsline extravirgin, nuci, migdale, semințe. Toate au proprietatea de a crește colesterolul „bun” (HDL) și de a proteja vasele de sânge.

Lactate slabe / alternative vegetale – Iaurt natural, chefir, lapte degresat. Aceste tipuri de lactate susțin sănătatea metabolică, fără a avea exces de grăsimi.

Ce alimente să eviți sau să reduci

Pentru a-ți menține inima sănătoasă și pentru a preveni apariția obezității încearcă să reduce consumul acestor alimente sau chiar să le eviți:

Zahăr rafinat și băuturi carbogazoase

Alimente ultraprocesate și fast-food

Grăsimi trans și exces de sare

Mișcarea, elementul care contează

Hidratare adecvată

Activitate fizică regulată

Porții echilibrate

Bolile de inimă fac ravagii

Potrivit datelor Eurostat, Danemarca, de exemplu, are un procent de decese cauzate de boli cardiovasculare relativ scăzut, sub 25% din totalul deceselor – unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. De asemenea, și Olanda are același procent redus de decese prin boli cardiovasculare. În România, însă, bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de deces, cu rate mult mai ridicate decât în Danemarca sau Olanda – peste 50% din totalul deceselor în unele regiuni și mult peste media UE.

Dacă, potrivit statisticilor Eurostat, țări precum Danemarca și Olanda au rată standardizată de mortalitate cardiovasculară mai scăzută (sub circa 220 decese la 100.000 de locuitori – mai bune decât media UE, România se află, încă, printre țările cu rate foarte ridicate de decese din boli cardiovasculare (peste circa 800/100.000 de locuitori), ceea ce indică un impact semnificativ al bolilor de inimă.

Și la obezitate, România întrece Danemarca și Olanda

Prevalența obezității, potrivit Eurostat, clasează România tot înaintea Danemarcei și Olandei, țări unde oamenii fac mișcare, pentru că folosesc foarte mult, în mod traditional, biciletele. Dacă în țara noastră rata obezității este de circa 22,5%, în Olanda este de circa 20,4%, în timp ce în Danemarca este de circa19,7%.

În România, aproximativ 59% dintre adulți se încadrează în supraponderalitate sau obezitate, cu o prevalență de circa 35%. prevalență de obezitate la adulți. Potrivit statisticilor, până la 76% dintre bărbați sunt supraponderali sau obezi și circa 58% dintre femei se află în aceeași situație.

Asta în timp ce Danemarca și Olanda au rate mai scăzute de supraponderalitate, respective circa 56% și circa 54%, potrivit unui raport European.

“Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Europa, responsabile pentru un procent semnificativ din mortalitate, deși ratele variază mult între țări. Asta în timp ce rata de obezitate continuă să crească, fiind un factor de risc major pentru boli de inimă, diabet și alte afecțiuni cronice. Deci mare atenție la alimentație și nu uitați să faceți mișcare. Stilul de viață sănătos este calea de a ne prelingi viața”, explică dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.