Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut puternic în februarie 2026 față de aceeași lună din 2025, confirmând o răcire accentuată a consumului. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, declinul a fost de 6,8% ca serie brută și de 6,2% în termeni ajustați sezonier, informează Economedia.

Este a șaptea lună consecutivă de scădere a vânzărilor din retail, ceea ce indică o deteriorare persistentă a cererii din partea populației.

Scăderea este generalizată și afectează aproape toate segmentele majore, cu o contracție mai redusă în zona produselor alimentare. Cele mai afectate rămân însă componentele sensibile la venituri și încredere.

Segmentul produselor nealimentare a înregistrat un declin de 10,1% (9,4% ajustat), iar vânzările de carburanți au scăzut cu 10,3% (4,3% ajustat). În cazul alimentelor, băuturilor și tutunului, scăderea a fost mai temperată, de 0,5% (0,8% ajustat), semn că consumul de bază începe, la rândul său, să încetinească.

Datele vin după un început de an deja slab. În ianuarie, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu 9,1% în serie brută și cu 6,5% ajustat față de aceeași lună din 2025. Pe ansamblul primelor două luni din an, contracția ajunge la 7,6% ca serie brută și 6,1% ajustat sezonier, una dintre cele mai consistente scăderi din ultimii ani, în absența unor șocuri majore.

Evoluția confirmă că gospodăriile își reduc cheltuielile, în special în zona bunurilor discreționare, în timp ce consumul de bază își pierde treptat din reziliență.

În același timp, presiunile externe ar putea accentua tendința. Creșterea prețurilor petrolului, pe fondul tensiunilor din Iran, nu este încă reflectată în datele din februarie, dar ar putea afecta suplimentar cheltuielile în lunile următoare.

Consumul, principalul motor al economiei în ultimii ani, intră astfel într-o fază de frânare clară.