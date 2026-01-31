Controlul glicemiei joacă un rol esențial în procesul de slăbire, dincolo de simplul calcul al caloriilor, explică consilierul în nutriție Ion Niculaescu. Potrivit specialistului, care a fost prezent în emisiunea „Fântâna de sănătate” realizată la G4Food de Tania Fântână, nu nivelul punctual al zahărului din sânge este decisiv, ci modul în care glicemia fluctuează în funcție de alimentele consumate.

„Felul în care glicemia crește și scade determină dacă organismul arde energie sau o depozitează sub formă de grăsime. Tot acest mecanism influențează direct senzația de foame”, explică Ion Niculaescu. După consumul alimentelor bogate în carbohidrați rafinați sau zaharuri, glucoza rezultată din digestie ajunge rapid în sânge, ceea ce duce la o creștere bruscă a glicemiei.

Această creștere este urmată de o secreție importantă de insulină, hormonul responsabil de reglarea glicemiei. „Insulina deschide celulele pentru ca glucoza să intre și să fie folosită ca energie. Problema apare atunci când glicemia crește foarte mult într-un timp scurt. Excesul de energie nu poate fi consumat și este transformat în grăsime”, spune specialistul.

Foamea revine imediat

După aceste „vârfuri glicemice”, nivelul zahărului din sânge scade rapid, uneori în una-două ore, ceea ce declanșează din nou senzația de foame. „Dacă mănânci din nou zaharuri concentrate, ciclul se repetă. Insulina rămâne permanent crescută, apare foamea constantă, iritabilitatea și lipsa de concentrare”, explică Niculaescu. În plus, scăderile bruște ale glicemiei determină eliberarea hormonilor de stres, precum adrenalina și cortizolul.

Soluția, spune consilierul în nutriție, constă în alegerea alimentelor care mențin glicemia stabilă. „Alimentele bogate în fibre, proteine și grăsimi bune fac ca glicemia să crească treptat. Asta oferă energie constantă și o stare de calm și sațietate”, concluzionează Ion Niculaescu.