Bananele sunt cunoscute mai ales pentru conținutul lor de potasiu, însă specialiștii în nutriție spun că acestea conțin mai multe substanțe care pot susține sănătatea creierului. Fibrele, antioxidanții, vitamina B6 și magneziul sunt doar câțiva dintre nutrienții asociați cu reducerea inflamației și menținerea funcțiilor cognitive pe termen lung, conform Parade.

Potrivit dieteticienilor citați de publicația Parade, unul dintre cele mai importante beneficii ale bananelor este conținutul de fibre. Acestea nu contribuie doar la sănătatea digestivă, ci și la buna funcționare a așa-numitei axe intestin-creier, sistemul de comunicare dintre tractul gastrointestinal și sistemul nervos central.

Specialista în nutriție Laura M. Ali explică faptul că sănătatea intestinului influențează memoria, capacitatea de concentrare și starea de spirit. Din acest motiv, alimentele care susțin microbiomul intestinal pot avea efecte pozitive și asupra creierului.

Bananele ușor necoapte pot fi deosebit de valoroase. Nutriționista Maggie Moon arată că acestea conțin mai multe prebiotice decât fructele complet coapte. Prebioticele hrănesc bacteriile benefice din intestin și pot contribui la reducerea inflamației cerebrale, la diminuarea formării radicalilor liberi în neuroni și la susținerea funcțiilor cognitive.

- articolul continuă mai jos -

Antioxidanți care protejează celulele nervoase

Pe lângă fibre, bananele furnizează vitamina C și carotenoizi, compuși antioxidanți care ajută organismul să combată stresul oxidativ. Acesta este considerat unul dintre factorii implicați în declinul cognitiv și în apariția unor boli neurodegenerative.

Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor nervoase împotriva deteriorării și pot limita procesele inflamatorii care afectează creierul odată cu înaintarea în vârstă.

Rolul vitaminei B6 și al magneziului

Bananele reprezintă și o sursă importantă de vitamina B6, nutrient necesar pentru producerea neurotransmițătorilor implicați în reglarea memoriei, dispoziției și capacității de învățare.

Totodată, vitamina B6 lucrează împreună cu acidul folic și vitamina B12 pentru reducerea nivelului homocisteinei, un aminoacid asociat cu un risc mai mare de afectare vasculară și neurologică atunci când se găsește în concentrații ridicate.

Magneziul și potasiul completează profilul nutrițional al bananelor. Aceste minerale participă la reglarea proceselor inflamatorii și la funcționarea normală a sistemului nervos.

Ce se întâmplă dacă mănânci banane în mod regulat

Specialiștii atrag atenția că introducerea bananelor în alimentație nu va produce schimbări imediate și vizibile în concentrare, memorie sau stare de spirit. Beneficiile sunt mai degrabă cumulative și se manifestă pe termen lung.

Mai multe cercetări susțin această ipoteză. O analiză științifică publicată în 2022 în revista Food a concluzionat că substanțele bioactive din banane și pătlagina tropicală pot reduce inflamația cerebrală în studiile realizate pe animale. Cercetătorii au observat scăderea stresului oxidativ, protecția celulelor nervoase și influențarea favorabilă a mecanismelor de semnalizare din creier.

O altă cercetare, publicată în revista Alzheimer’s & Dementia, a arătat că prebioticele din banane au redus inflamația cerebrală în studiile efectuate pe șobolani.

Deși sunt necesare mai multe studii pe oameni pentru confirmarea acestor efecte, specialiștii consideră că bananele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată care susține sănătatea creierului, mai ales datorită conținutului de fibre, antioxidanți și vitamine din complexul B.