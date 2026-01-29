Conform unei scrisori din 26 ianuarie adresată angrosistului Alliance Healthcare, Danone Deutschland a solicitat retragerea unor loturi de Aptamil produse în perioada mai – august 2025. Documentul a fost făcut public joi de farmacia online Shop Apotheke.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Deși Danone a declarat anterior că produsele sale sunt sigure și respectă reglementările, această măsură vine ca urmare a extinderii unei alerte de siguranță alimentară care a început inițial cu produsele Nestle, notează Reuters.

Toxină periculoasă detectată

Problema a apărut în luna decembrie și a escaladat la începutul lui ianuarie, când Nestle a retras loturi de lapte praf (brandurile SMA, BEBA și NAN) din cauza posibilei contaminări cu toxina cereulidă.

Este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, iar consumul produselor contaminate poate provoca greață și vărsături severe. Autoritățile franceze investighează în prezent dacă există o legătură între moartea a doi sugari și produsele de lapte praf retrase.

Impactul asupra pieței și originea contaminării

Criza s-a extins rapid, afectând și alți producători francezi, precum Lactalis și Vitagermine. Pierderile combinate estimate depășesc 1 miliard de dolari, iar acțiunile Danone au scăzut cu aproape 13% în ultimele două săptămâni.

Autoritățile au identificat sursa toxinei într-un ingredient furnizat de un terț. Ministerul Agriculturii din Franța și Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Irlanda au indicat că cereulida a fost detectată în uleiul de acid arahidonic fabricat în China, utilizat în rețetele de lapte praf.