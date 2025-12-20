Industria de procesare a cărnii din România s-a confruntat în 2025 cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul creşterii costurilor, pierderii facilităţilor fiscale şi evoluţiei pestei porcine africane, iar 2026 riscă să continue acelaşi trend, într-un context marcat de scăderea consumului şi presiunile fiscale, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“Dacă ar fi să caracterizăm anul 2025 din punctul de vedere al procesatorilor de carne, am putea spune fără ezitare că a fost un an dificil, cu o presiune foarte mare pe bugetele companiilor. Industria alimentară, sector strategic al economiei, a pierdut facilităţile fiscale iniţial acordate până în 2028, iar acest lucru a condus la un efort financiar din partea procesatorilor de carne pentru a putea susţine salariile. Majorarea salariului minim brut pe economie a condus la creşteri salariale în cascadă care au fost făcute pentru a păstra forţa de muncă existentă şi, practic, companiile au suportat plata taxelor, ceea ce a reprezentat, de asemenea, un imens efort financiar”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Dana Tănase.

Potrivit sursei citate, în 2025 procesatorii au fost nevoiţi să optimizeze fiecare operaţiune şi restrângă activităţi care în mod obişnuit erau finanţate.

“Rezultatele financiare ale acestui an vor fi influenţate de toată pleiada de taxe, creşteri de accize, liberalizarea preţului la energie, devalorizarea monedei naţionale în condiţiile în care majoritatea facturilor sunt calculate la valoarea euro, creşterea preţurilor materiilor prime provenite din import. Singurul lucru pe care procesatorii l-au putut face a fost să se rentabilizeze, să optimizeze fiecare operaţiune, să restrângă activităţi care în mod obişnuit erau finanţate”, a adăugat ea.

La toate acestea se adaugă evoluţia pestei porcine africane, prezentă în România încă din iulie 2017, iar şansele de a obţine statutul de ţară indemnă sunt tot mai îndepărtate, cu efecte directe asupra întregului lanţ de aprovizionare şi asupra balanţei comerciale.

“Să nu uităm că în România din iulie 2017 evoluează pesta porcină africană, iar şansele de a deveni indemni de această boală se îndepărtează cu fiecare an care trece, impactând întreg lanţul de aprovizionare cu carne de porc şi afectând în mod negativ balanţa comercială prin faptul că nu putem exporta decât în anumite condiţii strict reglementate anumite produse din carne. Apreciem că numai pe relaţia cu Marea Britanie pierdem aproximativ 100 milioane de euro/an, lucru deloc de neglijat în contextul actual, ca urmare a faptului că avem interdicţie la exportul de carne tocată, carne preparată, categorie în care sunt incluşi micii şi cârnaţii proaspeţi, produse din carne crud-uscate şi produse din carne tratate termic la o temperatură inferioară celei de 80 de grade, fără a mai aminti de eforturile depuse de companii pentru a intra pe piaţa SUA cu produse crud-uscate, care din păcate nu s-au concretizat din cauza pestei porcine africane”, a avertizat Dana Tănase.

În acest context, reprezentantul ARC a subliniat că pentru marea majoritate a companiilor de procesare a cărnii, 2025 a fost un an “fără aşteptări legate de performanţe financiare optimiste”.

“Apreciem că 2026 va fi o continuare a anului 2025, dacă nu şi mai dificil, ţinând cont de anunţatele majorări de taxe, impozite, liberalizarea la gaze etc. şi, în condiţiile scăderii consumului, procesatorii fac analize ample dacă şi când este momentul să investească în dezvoltare”, a adăugat directorul executiv al ARC.

În ciuda contextului dificil şi a scumpirilor cu circa 8% faţă de anul trecut, procesatorii vin în întâmpinarea consumatorilor cu o gamă completă de produse specifice pentru Crăciun şi Anul Nou.

“Majorările de preţuri pe care consumatorul le resimte deja, în jur de 8% faţă de anul trecut, au fost cauzate de impactul de peste an al creşterii taxelor, curentului, combustibilului. În niciun caz procesatorii nu majorează preţurile de sărbători”, a mai spus Tănase.

În ceea ce priveşte carnea de porc, atât de căutată în această perioadă, Dana Tănase a transmis că, pe de o parte, există adaos comercial plafonat pentru pulpă şi spată cu os şi fără os, precum şi pentru carnea porc lucru, iar pe de altă parte, conform datelor Comisiei de Clasificare a Carcaselor, preţul cărnii de porc la sfârşitul lunii noiembrie a fost în medie ponderată cu aproximativ 19% mai mic faţă de anul trecut.

Potrivit reprezentantului ARC, producţia internă de carne de porc a înregistrat un uşor reviriment în primul semestru din 2025, cu o creştere de peste 8% faţă de perioada similară din 2024, în timp ce importurile au scăzut cu aproximativ 10,5%.

“Conform datelor INS pe care le deţinem, putem vorbi de un uşor reviriment al producţiei de carne de porc în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, producţia crescând cu peste 8%, urmând trendul pozitiv din 2024. În aceste condiţii, şi cantităţile de carne de porc provenite din spaţiul european au scăzut cu aproximativ 10,5% în semestrul 1 2025 vs semestrul 1 2024, cu toate acestea vorbim însă de peste 150.000 de tone de carne care au intrat în ţara noastră în această perioadă”, a adăugat directorul executiv al ARC.

În privinţa consumului, Dana Tănase a menţionat că anul acesta s-a semnalat o contracţie a consumului în general, iar produsele din carne nu au fost exceptate. “Pe fondul scăderii puterii de cumpărare, consumatorul cumpără în cantitate mică şi este foarte atent la preţ”, a concluzionat ea.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în anul 2023, consumul mediu anual pe locuitor a fost de 38,4 kg carne de porc, 29 kg carne de pasăre, 5 kg carne de bovine şi 2,7 kg carne de ovine, caprine. Consumul de produse din carne este în jur de 17-18 kg/anual pe locuitor.

Asociaţia Română a Cărnii s-a format în anul 1999, având ca membri 52 societăţi comerciale care realizează peste 60% din producţia naţională de mezeluri.