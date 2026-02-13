România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV față de trimestrul III, după un minus de 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, ceea ce înseamnă două trimestre consecutive de contracție.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În acest context de încetinire economică, G4Food a întrebat reprezentanții marilor rețele comerciale și ai unui supermarket online dacă se observă deja schimbări în comportamentul de consum.

Laura Albu, consilier comunicare în cadrul Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), a declarat pentru G4Food că începutul de an nu este, în mod tradițional, o perioadă de creștere a consumului.

„În general primele luni ale anului nu se remarcă prin creșteri de consum. Cu excepția primelor două săptămâni care au fost marcate de ușoare scăderi – o normalitate după sărbători – în perioada actuală nu au fost înregistrate fluctuații importante. Promoțiile rămân o atracție pentru consumatori, însă acest trend se poate observa de câțiva ani de zile, nu e o schimbare actuală de comportament”.

Potrivit sursei citate, interesul pentru promoții nu este o reacție punctuală la actualul context macroeconomic, ci un comportament consolidat în timp.

Reprezentanta AMRCR susține că intervențiile administrative din piață nu au produs efectele așteptate în privința inflației.

„Cu siguranță intervențiile administrative în piața nu au produs rezultatele dorite. Măsuri care și-au propus să scadă inflația durează de ani de zile fără efecte pozitive. Dacă am avea o așteptare de la decidenți, aceea ar fi să ofere mediului economic posibilitatea de a se regla liber, conform principiilor de funcționare a pieței”.

Sezamo: „Nu observăm o schimbare semnificativă în comportamentul de consum”

La rândul său, Michael Kaiser, Country Lead Sezamo, spune că, în datele companiei, nu se observă o schimbare semnificativă a comportamentului de cumpărare, în pofida scăderii PIB și a presiunii asupra câștigului salarial real.

„În acest moment, în datele noastre nu observăm o schimbare semnificativă în comportamentul de consum. Clienții Sezamo rămân consecvenți în ceea ce privește coșul mediu, preferințele pentru produse de calitate și frecvența comenzilor. Profilul nostru este format în principal din familii și profesioniști ocupați, care apreciază echilibrul între calitate, prospețime și eficiență, iar acest comportament se menține stabil”.

Interesul pentru mărci proprii continuă, însă nu ca reacție la recesiune, explică el.

„Vedem în continuare interes pentru mărcile proprii, însă acesta face parte dintr-o strategie construită încă de la lansare, nu este o reacție punctuală la contextul macroeconomic. Brandurile noastre proprii oferă standarde ridicate de calitate la un preț competitiv, iar clienții le aleg pentru raportul bun calitate-preț, nu exclusiv din considerente de reducere a bugetului”, a spus Kaiser, pentru G4Food.

În ceea ce privește promoțiile, mecanismele precum Save the Food sau selecțiile Fresh Picks rămân populare, dar sunt asociate mai degrabă cu un comportament de cumpărare atent, decât cu o presiune financiară accentuată.

Întrebat despre eventuale ajustări de prețuri sau renegocieri cu furnizorii, Michael Kaiser a precizat că nu există, în prezent, o scădere a comenzilor care să impună măsuri reactive.

„Nu vedem în prezent o scădere a comenzilor care să necesite ajustări reactive. Modelul nostru operațional este construit pentru eficiență și flexibilitate, iar relațiile pe termen lung cu furnizorii ne permit să menținem un raport corect între calitate și preț”, a explicat sursa citată.

Compania continuă să extindă portofoliul de mărci proprii și să optimizeze sortimentația pe baza datelor de consum, ca parte a unei strategii de consolidare. „În esență, strategia noastră nu este una de ajustare defensivă, ci de consolidare: investim în eficiență, în branduri proprii și în parteneriate solide, pentru a rămâne un supermarket online de încredere, indiferent de contextul economic”, a adăugat Country Lead-ul Sezamo.

Datele INS sunt preliminare și pot fi revizuite. La nivelul întregului an 2025, creșterea economică a fost de 0,6%. În paralel, indicatorii din comerțul cu amănuntul arată o răcire a consumului în ultimele luni ale anului trecut, într-un context în care puterea reală de cumpărare a fost afectată de inflație.