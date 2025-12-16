Mesele festive rămân un simbol al Crăciunului, dar ele nu trebuie să vină la pachet cu excese, risipă sau sentimentul de vinovăție. Într-un interviu pentru G4Food, dr. Ioana Stavrositu, medic specialist endocrinolog și nutriționist, vorbește despre modul în care putem păstra ritualurile culinare ale sărbătorilor fără să pierdem echilibrul, nici în farfurie, nici în buget.

Planificare realistă, porții adaptate și mai puțină risipă

„Un meniu echilibrat pornește de la numărul de invitați și de la porțiile reale consumate în mod obișnuit”, explică dr. Stavrositu. Ea recomandă câteva repere simple: „150-200 g carne/porție, 1-2 linguri de salată boeuf, 3-4 sarmale/persoană, nu 5-6 «de rezervă»”.

Tentația de a „face pentru orice eventualitate” este, potrivit ei, una dintre principalele surse de risipă alimentară de Crăciun: „Fără un plan, mesele devin ‘prea mult din toate’”. Soluția? Așezarea meniului pe hârtie împreună cu familia, cu o listă clară de cumpărături și un orar al gătitului și meselor: „Stabilim tradiția, dar într-o formă mai responsabilă”.

Cum păstrezi gustul tradițional, dar fără excese

Nutriționistul subliniază că tradiția nu trebuie modificată radical, ci dozată inteligent:

„Nu schimbăm gustul tradiției, schimbăm echilibrul din farfurie”. Regula ei de bază: „jumătate din farfurie legume sau salate, iar cealaltă jumătate se împarte între proteine și carbohidrați”.

Ajustările tehnice sunt mici, dar eficiente: coacere în loc de prăjire, carne mai slabă, maioneză cu iaurt grecesc, zahăr redus în deserturi.

Dulciurile de Crăciun: cum le savurăm fără vinovăție

„Porția recomandată de cozonac este o singură felie, savurată lent”, spune medicul. Asocierea deserturilor cu un produs lactat „reduce vârful de glicemie”, iar consumul lor imediat după masă, nu între mese, scade pofta exagerată.

Pentru cei care simt că nu se pot opri din gustat din toate, recomandarea este clară: „Alege un singur desert preferat, nu ‘câte puțin din toate’. Desertul devine cu adevărat o experiență dacă îl mănânci încet”.

Rețete mai sustenabile și implicarea familiei

Pentru sărbători mai sănătoase, dr. Stavrositu recomandă carne slabă, legume de sezon, iaurt în loc de smântână grasă și reducerea zahărului din rețete. Iar pentru a preveni risipa și excesele, implicarea familiei devine esențială:

„Fiecare invitat aduce un preparat: o salată, legume la cuptor, o supă – nu doar încă un desert”. În plus, gătitul împreună are efecte surprinzătoare: „Când ai gătit tu însuți, mănânci mai conștient”.

De ce ajută un plan alimentar înainte de sărbători

„Un organism echilibrat tolerează mai ușor mesele bogate”, explică medicul. Mese regulate, hidratare, mișcare și o listă realistă de cumpărături fac diferența: „Planificarea scade anxietatea legată de ‘mă îngraș de sărbători’. Când știi ce vei mânca, nu ai senzația de pierdere de control”.

Pentru dr. Stavrositu, mâncatul conștient este poate cel mai important element: „O masă de Crăciun nu îngrașă, la fel cum o salată nu slăbește. Echilibrul se construiește în obiceiurile zilnice”.

Vinovăția, în schimb, poate strica sărbătoarea: „Vinovăția după masă deschide drumul către restricții urmate de excese. ‘Totul sau nimic’ nu este o strategie bună”.

În final, mesajul ei este unul optimist și aplicabil tuturor: „Crăciunul poate fi și bogat, și echilibrat în același timp. E suficient să-i schimbăm proporțiile. Planificarea inteligentă, porțiile realiste, deserturile savurate lent și implicarea familiei transformă masa de sărbători dintr-un test de voință într-o experiență care merită”.