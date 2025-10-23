Cum stă Europa în materie de fructe exotice locale. Care stat UE produce mai mult avocado și în ce cantități

Din perspectiva problemei climatice, se vorbește mult de necesitatea și oportunitatea de a consuma cât mai multe alimente locale. Totodată, auzim de creșterea, an de an, a consumului de avocado în Europa și întreaga lume, stimulată de recomandările specialiștilor prin prisma calităților lui. Dar cum stăm la culturile de avocado pe continent, știut fiind că este un fruct exotic ce începe să fie adaptat climei temperate?

Producția de avocado în Europa este încă modestă în comparație cu marii producători mondiali, dar se află într-o expansiune rapidă. Sicilia a promovat masiv în ultimii ani producția sa de avocado, dar de departe principalul producător de pe continent este, otrivit cbi.eu, Spania. Ea este urmată de Portugalia și, dacă includem zona geografică mai largă „Europa/Orientul Mijlociu”, de Israel, Grecia, Italia, Franța, au producții mult mai reduse.

Creșterea producției de avocado, în special, dar și de alte fructe tropicale, în Europa, este alimentată de cererea internă tot mai puternică, de suprafețele cu plantații în continuă creștere, în special în Andaluzia și Insulele Canare, în Spania, și experimentele agricole din Algarve/Madeira, în Portugalia. Pe de altă parte, creșterea producției ridică și problemele obișnuite de mediu generate de orice monocultură intensivă, precum consumul de apă, conversia terenurilor și amenințările legate de biodiversitate.

Principalii producători de avocado din Europa și zonele favorabile

Potrivit freshfruitportal.com, Spania, primul producător european, are o suprafața cultivată este în creștere rapidă, actualmente estimată la un total de circa 20.000 ha. Cea mai mare parte dintre ele se află în Andaluzia, apoi în Comunitatea Valenciană și Insulele Canare. Iar producția anuală, potrivit aceleiași surse, se situează în jurul a circa 100–117.000 tone anual, cu variații în funcție de sezon.

Al doilea producător european ca suprafață și producție, Portugalia, are culturi de avocado estimate pe 2.600–2.800 ha, concentrate în Algarve și Alentejo. Producția este mult mai mică decât cea a Spaniei, dar în creștere.

După ele, vin Grecia, Italia, Franța, cu producții mult mai limitate, de ordinul miilor sau zecilor de mii de tone, în funcție de an și de tipul plantației. Sunt, adesea producții locale sau de nișă, cum este cazul în Sicilia, de unde provine grosul producției italiene.

Alte fructe tropicale cultivate în Europa

În ceea ce privește alte fructe la originea lor tropicale dar ambientate și în Europa, trei sunt producțiile care stârnesc interesul cultivatorilor, pentru că se adaptează în anumite microclimate: mango, bananele, cherimoya. Pe lângă ele, oarecum și papaya, ananas și dragon fruit, însă în cantități încă extrem de modeste.

Banane: UE produce banane, dar în cantități extrem de reduse față de cât importă. Conform openknowledge.fao.org, producții locale importante există în special în Insulele Canare (Spania) și în fostele teritorii coloniale ale Franței (Guadelupa, Martinica).

Mango: Potrivit datelor publicate de freshplaza.com, producția comercială în Spania provine în special din Axarquía, Málaga — Andaluzia. În ultimii ani, ordinul de mărime al producției naționale a fost de circa 30–35.000 tone în sezoanele favorabile.

Cherimoya/annona: cultivată în zone subtropicale din Spania (Andaluzia, Murcia), dar mai nou și în Sicilia și Calabria, Italia. Sunt culturi devenite deja tradiționale, dar în unele zone este treptat înlocuită de plantațiile de avocado.

Papaya / ananas / (fructul dragonului): sunt fructe exotice de nișă provenit din culturi deocamdată experimentale sau foarte localizate, din Canare, Madeira, Algarve, sau culturi în seră). Producțiile sunt încă modeste, dar în creștere.