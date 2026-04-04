De Paște, coșul de fructe și legume devine mai proaspăt, mai verde și mai sezonier ca în orice alt moment al anului. Am stat de vorba cu Eugen Știrbu, manager de categorie fructe și legume la supermarketul online Sezamo, pentru a afla ultimele noutăți în materie de produse, dar și sfaturi pentru depozitarea fructelor și legumelor.

1. Cum arată coșul de fructe și legume în perioada Paștelui comparativ cu restul anului? Ce produse vedem că devin esențiale în această perioadă?

Ne așteptăm să înregistrăm, ca în fiecare an, un vârf de vânzări în perioada Paștelui pentru categoria de fructe și legume proaspete. Sunt mai multe motive pentru această evoluție: de la obiceiul de a posti sau de a mânca mai ușor în Săptămâna Mare – când vedem o creștere pentru produse precum ciuperci, avocado, spanac, urzici proaspete și alte legume și verdețuri de sezon – până la aprovizionarea gospodăriilor pentru masa festivă.

În ultimele zile înainte de Paște, dar și imediat după sărbătoare, interesul se mută către produse ultra fresh: verdețuri, salate, căpșune, fructe de pădure, struguri și fructe exotice, preferate pentru mese mai ușoare și echilibrate.

2. Care sunt vedetele sezonului în această perioadă, atât înainte, cât și după Paște? Ce produse locale încep să apară și merită urmărite?

Categoriile în focus în perioada Paștelui sunt „trufandalele”, pentru că venirea primăverii coincide cu nevoia de a reîmprospăta meniul zilnic și de a mânca mai ușor.

Vedetele sezonului sunt verdețurile, salatele, legumele pentru salată, cartofii noi, castraveții cornichon, sparanghelul, plantele aromatice și căpșunele. Acestea marchează începutul sezonului local și sunt printre cele mai căutate produse în această perioadă.

3. Care sunt câteva produse din categoria fructe și legume pe care clienții poate nu le cunosc încă, dar care merită descoperite din sortimentul Sezamo?

Ne dorim să îi surprindem constant pe clienții Sezamo, motiv pentru care actualizăm permanent sortimentația atât cu produse locale de sezon, cât și cu specialități internaționale, aduse din zona Mediteranei, America de Sud sau Asia de Sud-Est.

În sortiment se regăsesc produse precum anghinare proaspete, broccoli sălbatic (cime di rapa), broccolini, alge, castraveți asiatici, ardei padrón, dar și o varietate impresionantă de ciuperci exotice.

Categoria fructelor exotice este, de asemenea, foarte bine reprezentată, inclusiv prin selecția „by air” – fructe culese aproape de maturitatea de consum și transportate rapid cu avionul. Exemplele includ achachairu (garcinia), longan, salak, feijoa, rambutan, jackfruit, durian sau fruct de cacao.

În sezonul rece, completăm oferta cu mai multe soiuri de citrice ecologice, inclusiv portocale cu pulpă roșie, dar și o diversitate mare de mere bio.

4. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când depozităm fructele și legumele acasă?

Cele mai frecvente greșeli țin de depozitarea necorespunzătoare și de lipsa separării între produse. De exemplu, multe fructe emit etilenă – precum merele, bananele sau roșiile – ceea ce accelerează coacerea și degradarea altor produse sensibile dacă sunt păstrate împreună, cum ar fi verdețurile sau castraveții.

O altă greșeală frecventă este depozitarea tuturor fructelor și legumelor în frigider, fără a ține cont de specificul fiecăruia. De exemplu, roșiile își pierd aroma în frigider, iar cartofii dezvoltă un gust dulceag nedorit din cauza transformării amidonului în zahăr la temperaturi scăzute.

De asemenea, păstrarea produselor în ambalaje complet închise, fără ventilație, favorizează acumularea de umiditate și apariția mucegaiului.

Nu în ultimul rând, spălarea înainte de depozitare grăbește degradarea, deoarece umiditatea reziduală creează un mediu propice pentru bacterii și mucegai.

5. Ce produse NU ar trebui păstrate niciodată în frigider și de ce?

Bananele nu ar trebui păstrate în frigider, deoarece temperaturile scăzute afectează textura și încetinesc procesul natural de coacere, ducând la înnegrirea cojii.

Mango și avocado, mai ales atunci când nu sunt complet coapte, nu trebuie refrigerate, deoarece frigul oprește coacerea și le afectează textura finală.

Roșiile sunt, de asemenea, un exemplu important: păstrate în frigider, își pierd aroma și devin făinoase. La fel, cartofii și ceapa nu se păstrează la frigider, deoarece umiditatea ridicată și temperaturile scăzute le afectează textura și durata de viață.

6. Care sunt fructele și legumele care rezistă cel mai bine la temperatura camerei și cum ar trebui păstrate corect?

Ceapa, cartofii și usturoiul se păstrează foarte bine la temperatura camerei, într-un spațiu uscat, răcoros și bine ventilat, ferit de lumină directă. Ideal, acestea nu ar trebui depozitate împreună, deoarece ceapa poate accelera deteriorarea cartofilor.

Merele, perele, citricele, mango, avocado și kiwi pot fi păstrate câteva zile fără probleme la temperatura camerei, în funcție de gradul de coacere. Odată coapte, pot fi mutate în frigider pentru a le prelungi durata de viață.

Bananele trebuie păstrate întotdeauna la temperatura ambientală, preferabil separate de alte fructe, tocmai din cauza etilenei pe care o emit.

7. Cum păstrăm corect verdețurile (pătrunjel, salată, spanac) astfel încât să nu se ofilească după 1-2 zile?

Verdețurile se păstrează în frigider, ideal într-un ambalaj care permite circulația aerului. O metodă eficientă este păstrarea lor într-o pungă cu un șervețel de hârtie în interior, care absoarbe excesul de umiditate.

Pentru plantele aromatice cu tulpină (precum pătrunjelul sau coriandrul), o altă variantă este păstrarea lor într-un pahar cu puțină apă, acoperite lejer, similar unui buchet.

În aceste condiții, verdețurile pot rezista 4-5 zile, iar salatele chiar mai mult, dacă sunt depozitate corect și ferite de umiditate excesivă.

8. Spălăm sau nu fructele și legumele înainte de a le depozita? Ce recomandări aveți?

Nu recomandăm spălarea fructelor și legumelor înainte de depozitare, deoarece umiditatea accelerează degradarea. Este indicat să fie spălate doar înainte de consum sau de preparare.

Pentru fructele delicate, precum fructele de pădure, este recomandat să fie păstrate în ambalajul original și manipulate cât mai puțin până la consum.

9. Cum reușiți să aduceți produse locale atât de proaspete și ce înseamnă concret livrarea în câteva ore de la recoltare?

Prospețimea produselor locale este rezultatul unui sistem logistic bine pus la punct și al unei colaborări strânse cu producătorii. Dispunem de un depozit cu temperatură controlată, cu mai multe zone de stocare adaptate fiecărui tip de produs proaspăt, și prioritizăm constant marfa locală.

Lucrăm cu aproximativ 25 de producători locali de fructe și legume, selectați pe criterii de calitate și proximitate față de depozit. Acest lucru ne permite să preluăm produsele la scurt timp după recoltare.

Livrarea către client se face în condiții optime, cu flotă proprie electrică, astfel încât produsele ajung la ușa clientului în câteva ore de la recoltare, cu un nivel de prospețime greu de egalat.