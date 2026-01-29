Pentru că nu există doar plăcinte cu brânză, sărate sau dulci, ci există și plăcinte cu carne, de multe feluri, azi o variantă de plăcintă cu pui, practicată foarte des în bucătăria anglosaxonă. Merge foarte bine la cină, cu o salată alături, dar poate fi luată și la pachet. Iar dacă mai rămâne vreo bucățică, nu e rea nici la micul dejun, dacă nu e foarte condimentată.

E simplu de făcut, mai ales că putem folosi aluat gata făcut din comerț – întotdeauna o soluție salvatoare. Dar ce tip de aluat este cel mai potrivit? Și ce alte ingrediente mai sunt necesare, pe lângă carnea de pui? Folosim piept sau carnea de pe pulpe? Iată mai jos câteva indicații și o rețetă simplă pentru a reuși. Iar o dată făcută prima, e aproape sigur că va intra în portofoliul personal de comfort food.

Ingredient pentru o plăcintă rotundă

Plăcinta tradițională englezească din carne de pui se prepară de regulă într-o tavă rotundă, cantitățile de mai jos fiind pentru o tavă de mărime standard de circa 28 cm diametru.

Se poate folosi aluat fraged sau aluat foietaj de tip francez, în straturi. E nevoie de un strat care să îmbrace tava și unul deasupra.

• 500 g carne de pui (pulpe dezosate sau piept, tăiată mărunt)

• 1 ceapă mare tocată mărunt

• 1 morcov, dat pe răzătoare

• 150 g ciuperci champignon, tăiate felii subțiri

• 2 linguri unt

• 2 linguri făină

• 100 ml smântână pentru gătit (opțional, dar preferabil)

• 1 frunză de dafin

• cimbru

• sare, piper

• 1 ou bătut, pentru uns deasupra

Procedeu

Fierbe carnea de pui circa un sfert de oră în apă cu puțină sare. Apa trebuie să acopere carnea, nu mai mult.

Scoate apoi carnea, las-o să se răcească puțin și taie-o bucăți mici.

Păstrează supa rezultată, pentru că va fi nevoie de ea.

Într-o tigaie mare, topește untul și călește în el la foc mediu ceapa tăiată cât mai fin, peste care adaugi, după 2 minute, morcovii și ciupercile. Mai trebuie să stea împreună circa 5 minute, tot la foc mediu.

Acum presară treptat făina, amestecând pentru a fi înglobată uniform.

Toarnă treptat supa peste legumele din tigaie, amestecând constant.

Adaugă smântâna, dafinul, cimbrul, sarea și piperul.

Completează cu bucățile de pui și mai ține la foc mic circa 5, până sosul se îngroașă.

Elimină frunza de dafin înainte de a transfera compoziția în tavă.

Cum asamblăm plăcinta de pui în tavă

Preîncălzește cuptorul la 190°C.

Tapetează tava rotundă aluatul din comerț, fără a elimina hârtia în care este el vândut.

Când aluatul a luat forma tavei și a fost uniformizat frumos pe margini, adaugă în tavă umplutura preparată.

Acoperă deasupra cu restul aluatului, eliminând excesul de pe margini și sigilând bine partea de deasupra cu cea de desesubt.

Fă i mică gaură în centru pe unde vor ieși vaporii și unge cu ou bătut.

Coace 30–35 min, până aluatul devine auriu și crocant deasupra.

Se scoate pe un grătar și se lasă câteva minute înainte de a servi. Se mută pe un tocător de lemn curat și uscat, înainte de a tăia.